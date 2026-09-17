中大獲選矽光子前瞻計畫 搶攻AI晶片關鍵技術

AI晶片運算速度不斷提升，晶片與子系統間的資料傳輸卻逐漸成為瓶頸。中央大學整合光學工程、薄膜鈮酸鋰調制元件與光通訊，獲選國科會矽光子前瞻計畫，搶攻AI晶片的關鍵技術。

中央大學今天發布新聞稿指出，國科會近日公布的115年「矽光子前瞻技術研發與應用計畫」，中央大學名列全國5所獲選大學之一。

這次計畫由光電系教授陳啟昌擔任主持人，將長期累積的光學工程技術導入矽光子與先進封裝。講座教授孫慶成領導的光學團隊，則將運用自由空間光學對光技術，解決光纖與微小波導之間的精密對準問題，發展先進光學耦合製程與系統架構。

光電科學研究中心主任陳昇暉則持續整合校內基礎研究設備，並投入高折射率矽光子波導材料研究，朝元件微小化及提升系統整合度發展。

孫慶成指出，台灣在晶片製造與AI伺服器具完整產業生態，若進一步結合光連結與先進封裝，可望建立新的產業聚落。中大將發揮光學工程優勢，深耕矽光子與共同光學封裝技術，協助突破關鍵技術。

中央大學校長蕭述三表示，矽光子是當前國際科技發展的重要方向，與台灣半導體產業高度相關。中大將全力支持矽光子基礎研發設備建置，並積極拓展國內外合作，與產業及研究機構建立更緊密的合作關係，發展具中大特色的矽光子研究。