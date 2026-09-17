東海大學精農創新「減法革命」節水70% 勇奪農業永續金級獎

東海大學智慧暨精緻農業學位學程以科技為農業做「減法」，整合草生栽培、電動農機、地下精準灌溉與農機共享機制，創下節水70%、田間管理省工85%的亮眼成果，更推動農地「留白50%」還地於自然，勇奪「台灣農業永續獎－永續農業創新獎金級」。

台灣永續能源研究基金會（TAISE）日前於台北南港展覽館一館舉行「2026第二屆台灣農業永續論壇暨頒獎典禮」，並同步辦理「2026台灣智慧農漁周」。東海以「減法革命：重塑『農業三生』新價值」方案獲頒台灣農業永續獎「永續農業創新獎 金級」，為大專校院中唯一獲得金級的殊榮。

代表領獎的智慧暨精緻農業學位學程主任劉程煒指出，東海從技術、經營模式與管理制度三大面向著手，整合「草生栽培×電動農機×地下精準灌溉」，將原本鋪設於地表的灌溉管線深埋地下，排除自動化農機作業障礙，使灌溉節水達70%，田間管理更節省高達85%人力與時間；草生栽培則避免土壤長期裸露，每公頃每年可增加0.3至0.6公噸土壤碳匯，讓農業生產與土地復育同步推進。

「減法革命」不只減少資源投入，也為自然留下更多空間。劉程煒表示，東海推動農地「留白50%」，將一半空間歸還自然，園區內陸續出現彩鷸、黃鸝鳥、大冠鳩等保育類動物，讓農田從單一生產場域重新成為生態棲地。

學程更建立「農機共享平台」，以租代購降低農民資本負擔，年租借時數逾6500小時；公益代耕團隊更於災後24小時內協助農民搶收逾130公噸稻穀，讓科技與共享機制進一步成為農村面對災害的支持網絡。

劉程煒提到，農業永續不只關乎生產與生態，也必須兼顧食安與農民生計，因此東海與農糧署及彰化縣政府合作設置「農藥質譜快檢站」，推動「以輔導取代懲罰」的先檢後售制度，在彰化全縣布建21個巡迴收件站，最快可於一小時內出具檢驗報告。

劉程煒說，透過檢驗與輔導並行，3年內使不合格率由17.7%降至9.7%，大幅降低潛在食安風險，並節省社會成本逾5000萬元；學程也建立農民教育訓練藍圖，每月更新農業新知。從技術導入到農民培力，讓永續農業不只是大學裡的技術示範，更成為農民能夠實際參與、持續採用的轉型模式。

從在地農田出發，東海也持續將永續農業布局推向國際，2025年成為國內首個以大學名義加入「國際有機運動聯盟（IFOAM）」的單位，並規劃建置國內首座「農業碳匯第三方查證見證場域」，進一步銜接農業ESG與碳權發展。