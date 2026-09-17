獲選東海大學傑出校友 張峯源現仍聞得到學校的草地和泥土味

台中市政府經濟發展局長張峯源榮獲東海大學第27屆傑出校友，他是第32屆化工系（現為化材系）畢業。他因曾任新北市及台中市政府經濟發展局長，長期投入產業政策、城市經濟與公共事務且有傑出表現而獲選。對此，張峯源今天表示，非常感謝母校的栽培，未來會把握機會回饋母校，讓更多東海人為國家和社會奉獻心力。

東海大學發布名單時說，化工系（現為化材系）校友張峯源從化工專業走向公共治理，任職台中市政府期間，參與台積電、美光等重要企業投資台中相關工作，並推動台中國際會展中心、招商及產業政策，展現專業跨足城市治理的實踐力。

張峯源說，雖然畢業36年，但心中仍常回想起以往在學校掃地、收垃圾等的勞作時光，甚至到現在都還彷彿聞得到學校草地和泥土的味道。雖然東海大學的勞作是沒有學分的，但他卻深刻體會到從這些勞動中培養出的實際動手和苦幹的精神，並感覺一生受用。多年以來，他也深受東海校訓「求真、篤信、力行」的影響，並以此做為做人和處世的準則，這些都是學校給他的養分。

張峯源說，很高興能歷經新北和台中市政府的經發局長工作，在台中市經發局工作7年，很高興在中央公布的各項經濟指標數字，例如在資本成長、稅收、投資和產值等各方面都拿到多項第一。

他充分感覺東海大學是做為產官學合作、讓國家邁向國際和帶動經發發展的最佳平台，他以東海人為榮，未來會在一切可能的機會上持續回饋母校，也讓東海人有更多貢獻國家和社會的機會。

東海大學校長張國恩表示，傑出校友獎是東海大學重要的校友榮譽，不只是肯定個人的專業成就，更希望透過不同世代校友的人生軌跡，看見大學教育如何在畢業多年後持續產生影響。校友在不同專業領域取得成就、回應社會需求，也是母校最珍貴的榮耀。