教育部挹注經費 東大串聯東部離島9校AI人才培育

國立台東大學今年度獲教育部挹注1200萬元，啟動區域AI教育資源整合與人才培育工作，串聯東部、宜蘭、基隆及離島9大專校院，共創AI教育生態系。

台東大學今天發布新聞稿表示，台東大學膺選教育部「東區AI資源中心」，今年度獲教育部挹注新台幣1200 萬元經費，正式啟動區域AI教育資源整合與人才培育工作。

由台東大學擔任基地學校，串聯東部、宜蘭、基隆及離島地區大專校院，整合AI課程、師資、教材及實作場域，讓AI教育資源跨越地理限制，逐步形成東區與離島共享、共學、共創的AI教育生態系。計畫自7月1日起至116年12月31日止。

台東大學表示，東區AI資源中心由台東大學校長鄭憲宗擔任計畫主持人，串聯國立東華大學、慈濟大學、國立宜蘭大學、佛光大學、國立臺灣海洋大學、國立金門大學、國立台東專科學校及聖母醫護管理專科學校等夥伴，形成橫跨一般大學與技職校院的9校合作網絡。

面對東部與離島幅員遼闊、校際距離遙遠的現實條件，中心將以「區域協作、資源共享、能力培育、在地實踐」為發展精神，整合各校特色與專業能量，逐步縮短區域AI教育資源落差。

鄭憲宗表示，面對AI浪潮加速推進、高等教育快速轉型，東部不能缺席，台東大學更應主動承擔區域大學的責任。他以「AI花園」比喻未來的教育生態，期待不同學科、不同專業都能在AI時代找到自己的位置，讓AI教育「百花齊放、共生共榮」。

他強調，「我們不是喊口號，而是一步一步把事情做成。只要做成一件對地方有幫助的事，就能真正對社會產生貢獻。」

依計畫規劃，中心將推動「課程盤點、資源共享、教學支持、教師支持、諮詢輔導、特色發展」6大策略，並建置「東區AI教學資源雲」單一入口平台。未來透過跨校共享課程、線上遠距教學、共同授課及學分採認機制，讓東部與離島學生均能無縫修課。

在人才與師資培育方面，中心呼應教育部「未來人才AI能力圖像」，以大3、大4及專科高年級學生為主要對象，預計推動或擴充54門AI相關課程，目標達成區域大三大四學生AI課程修讀率45%以上。在教師端，將辦理16場培力工作坊，建立「種子、實踐、引導」3級「AI 園丁」認證制度，培育至少36名AI種子教師優質師資，持續擴大教學動能。

台東大學表示，不同於西部都會區的發展模式，東區AI資源中心延伸台東大學「AI花園」理念，結合區域產業與文化脈絡，聚焦「智慧農業」、「智慧醫療」、「智慧觀光」及「南島與原住民文化」4大特色領域。從農業感測與健康監測、偏鄉遠距照護、智慧旅遊引導，到族語典藏、傳統知識數位保存與國際南島文化交流，引導師生走進真實場域，深化具在地特色與國際影響力的智慧轉型。