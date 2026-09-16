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中央大學授權橙新智能系統公司核心能源管理技術 助拓展海外市場

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
中央大學授權橙新智能系統公司專利技術，雙方代表簽約（左至右）橙新智能總經理鍾睿弘、董事長蔡明儒、中央大學副校長綦振瀛、永續與綠能科技研究學院副院長陳正一。圖／中央大學提供
中央大學授權橙新智能系統公司專利技術，雙方代表簽約（左至右）橙新智能總經理鍾睿弘、董事長蔡明儒、中央大學副校長綦振瀛、永續與綠能科技研究學院副院長陳正一。圖／中央大學提供

面對全球能源轉型、再生能源迅速普及，以及極端氣候對供電帶來的挑戰，中央大學將長期累積的研究成果，授權給「橙新智能系統公司」。這次授權的「系統韌性評估與計算技術」包含微電網能源管理、電力調度、故障保護及動態電壓補償等六項核心專利。雙方希望透過產學合作，加快科研成果的商業化腳步，並推動 AI 智慧能源技術從實驗室落實到實際應用場域。

這項技術授權以中央大學永續與綠能科技研究學院副院長陳正一團隊研發的「微電網與智慧能源技術」為核心。其中關鍵的「系統韌性指標」，能綜合分析用電負載、儲能狀態、再生能源發電量及系統運作情境，將複雜的電力狀況轉化為明確的量化數據。這項指標能作為電力調度、儲能管理、風險評估與運作策略調整的重要依據。

中大表示，未來橙新智能將以台灣產業與能源場域作為技術驗證，及產品發展的重要基地，結合母公司橙然能源於再生能源、儲能及能源系統整合上的布局，逐步將 Multiple Microgrids （複合式微電網），與智慧能源管理技術拓展至海外市場，特別是具有電力市場自由化、分散式能源及多元電力服務機制的國家、地區，從單一微電網，走向多場域複合式微電網協同與智慧電力服務。

中央大學副校長綦振瀛指出，隨著再生能源、儲能與分散式能源大量布建，能源管理已不只提升效率，更必須即時掌握系統狀態、預判風險，並在異常或電網中斷時維持關鍵負載運轉。中大將產學合作讓科研成果進入產業，形成「研發—驗證─應用─再創新」的循環。

中央大學指出，橙新智能為橙然能源的子公司。橙然能源長期佈局再生能源、儲能與系統整合；橙新智能則專注於智慧能源管理系統（EMS）、微電網及 AI 應用，致力於將能源場域轉化為可高效調度的智慧系統。

這次合作集結了三方優勢：中央大學的電力系統與微電網科研成果、橙然能源的場域與系統整合能力，以及橙新智能的 EMS 與智慧調度技術。透過三強聯手，能源管理架構將從「單一微電網」升級為「多微電網（Multiple Microgrids）」，促成跨場域的再生能源、儲能與用電負載協同運作，進一步強化整體能源系統的自主性與韌性。

中央大學 能源 再生能源

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