東海大學第27屆傑出校友名單揭曉 7人橫跨多領域

東海大學第27屆傑出校友名單今天揭曉，共有中央研究院院士宋信文等7人獲選，橫跨學術研究、企業永續、建築藝術、公共治理及海外社會服務等領域，將於10月31日表揚。

東海大學發布新聞稿說明，第27屆傑出校友共選出7位傑出校友，分別為第22屆化工系（現為化材系）宋信文、第14屆化學系楊斌晃、第20屆建築系簡學義、第26屆資工系周志宏、第32屆化工系（現為化材系）張峯源、第33屆外文系劉錫權及第37屆工工系張正邦。7人分別在學術、產業、藝術、公共治理與國際社會服務領域走出不同道路。

東海大學校長張國恩表示，傑出校友獎是東海大學重要的校友榮譽，不只是肯定個人的專業成就，更希望透過不同世代校友的人生軌跡，看見大學教育如何在畢業多年後持續產生影響。校友在不同專業領域取得成就、回應社會需求，也是母校最珍貴的榮耀。

這屆唯一以中央研究院院士身分獲選的宋信文，現任國立清華大學化學工程學系及生物醫學工程研究所特聘講座教授，並為教育部終身國家講座教授。宋信文表示，得知獲選第27屆傑出校友，讓他感到無比榮幸，也深切感受到母校對校友的肯定。

化工系（現為化材系）校友張峯源則從化工專業走向公共治理，現任台中市政府經濟發展局長。任職台中市政府期間，參與台積電、美光等重要企業投資台中相關工作，並推動台中國際會展中心、招商及產業政策，展現專業跨足城市治理的實踐力。

東海大學表示，傑出校友表揚典禮將於10月31日舉行。從中央研究院院士、國家文藝獎得主，到企業永續、公共治理及海外公益服務，7位校友走出的道路不同，卻共同呈現一所大學最長遠的影響──教育的成果，不只在畢業那一年被看見，而是在數十年後，仍能從一個人的專業與選擇中，看見母校留下的痕跡。