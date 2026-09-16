2026台灣智慧農漁週 國立宜蘭大學展出多項師生研發專利超吸睛

國立宜蘭大學以農立校，從1926年建校至今百年，面對極端氣候劇變的全球浪潮，該校在2026台灣智慧農漁週以「智慧農業、淨零技術與綠色創新」為主題，展出涵蓋環境工程、生物技術、AI資訊及無人機研發成果，及環境監測、地下作物探勘及自動搬運系統等多項專利。

智慧農漁週8日在南港館一館舉行，匯聚400家企業，透過展覽、論壇、新創競賽與商務媒合，吸引69國、2萬多位專業人士參與。宜蘭大學展示多項國科會及農業部支持補助的師生研發專利，包括環境監測、地下作物探勘、牛隻反芻甲烷檢測、台灣香檬萃取物、洗選蛋廠產品自動搬運系統、禽舍隔欄自動開闔閘門、禽舍墊料檢測、畜禽養殖場巡檢機器人、中耕機電控系統，以及割葉與剝葉裝置等11項智慧農業技術。

宜蘭大學鼓勵工學院、電機資訊學院、人文及管理學院等新興領域的師生，與生農領域進行跨域合作，例如環境工程學系張章堂老師開發之纖維素環保地膜，兼具土壤改質能力；資訊工程學系陳懷恩老師結合資通訊科技與傳統畜牧業的「智慧養豬」、應用感測技術優化養殖環境的「智慧漁業」及「基於AIoT之白蝦體長與行為活動監測系統」。

生物技術與動物科學系花國鋒老師聚焦NLRP3發炎路徑，與業界合作開發功能性保健品；環境工程學系謝哲隆老師運用專利技術，依不同原料特性與產品需求彈性調整製程條件，將農業、林業、食品加工、有機廢棄物及部分塑膠廢棄物轉化為高附加價值產品等。

另外，宜蘭大學的無人載具技術開發及人才培育也獲行政院支持，成為宜大發展的重要特色與亮點，並將於城南校區籌設智慧創新產業學院與無人載具相關系所中心。

宜大在台灣智慧農漁週展會期間舉辦永續農漁業論壇「碳索蘭圖－智慧農業、淨零技術與綠色創新」，邀集多位教授學者分享研究成果，與現場產官學研各界互動，論壇涵蓋智慧水產養殖、企業綠色轉型能資源整合策略、農村數位轉型及農業廢棄物智慧化再利用與碳匯技術等議題。

國立宜蘭大學張章堂教授介紹環保農膜技術。圖／宜大提供

宜大師生傑出的研發成果在會場展現高詢問度，圖為菲律賓官方與大學成員的參訪合影。圖／宜大提供

陳威戎校長在「碳索蘭圖－智慧農業、淨零技術與綠色創新」論壇致詞。圖／宜大提供