嘉大一年省逾160萬度電 獲490萬獎勵金居全國之冠

嘉義大學推動校園節能，2025年度教學用電較前一年減少160萬4095度，節電率達6.82%，獲教育部2026年度大專校院電費分級補助方案核定「獎勵」等級，獲490萬6539元獎勵金，金額居全國大專校院之冠。

嘉大表示，校內透過節能推動小組盤點各校區能源使用情形，分析耗能熱點，近年陸續汰換老舊、高耗能設備，包括LED照明、空調設備更新及能源管理等，並從用電數據分析、改善方案規劃到執行追蹤，逐步建立制度化能源管理機制。

除了「省電」，嘉大也持續調整能源結構，綠電使用占比從2022年的6.6%、2023年的16.0%，提高至2025年的19.5%。2022年至2026年間，也爭取教育部、經濟部、內政部、農業部及環境部等資源，投入智慧水資源、雨水貯留、低碳校園、建築能效、空調節能、綠氫綠氧永續農業及生物質零廢循環等計畫。

校長林翰謙表示，面對氣候變遷及能源轉型，大學應承擔永續發展的社會責任。嘉大已提出2026至2045年長程發展藍圖，以能源效率、韌性微電網、生物質零廢循環及智慧農業為主要方向，並依4大校區特色整合發展。

嘉大未來也規畫將微電網結合工程技術、智慧能源及AI應用，串聯農業、森林、環境及材料等研究領域，並把智慧能源、碳匯、自然資源與循環經濟成果融入課程、專題及實習，希望從節能校園逐步轉型為具能源韌性的綠色大學。

汰換冷卻泵、冰水泵設備共12台。圖／嘉義大學提供

現場檢測空調設備控制箱。圖／嘉義大學提供