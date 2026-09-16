台師大打造北區學習網絡 14所大學AI課程共享、跨校修課能認列學分

國立台灣師範大學受教育部委託擔任「大專校院未來人才AI能力圖像－北區一般大學AI資源中心」，近期串連區域內14所大學，共享AI課程與教學資源，優先鼓勵大四、大三生修習AI相關課程，完成跨校修課後，可由學生所屬學校及各學系審查學分是否認列。

台師大校長宋曜廷表示，大學培育AI人才不能只聚焦於培養資訊科技專業人才，也應讓教育、人文、藝術、社會科學、醫療、法律等不同專業學生，都具備理解與運用AI的能力。透過跨校共享，學生可以突破單一學校與學科限制，依自身專業與職涯需求，選擇適合的AI課程，逐步建構個人化學習路徑。

宋曜廷表示，各大學原已累積不同特色AI課程與教師專長，師大希望串聯學校既有能量，透過課程共享、教師支持及多元選課機制，讓優質課程突破校際限制，也能逐步形成北區大學AI學習資源網絡。

本學期正式啟動首波共享課程，台師大教務長須文蔚表示，目前已有10所大學提供51門課程，包括台大、政大、台師大、北教大、東吳、文化、世新、實踐、大同以及北醫大。課程從AI素養與倫理、生成式AI實務應用、人工智慧基礎程式設計、機器學習，延伸到AI與商業、法律、設計、醫療、社福及哲學等領域。

台師大副教務長方進義則說，師大本學期先推出「遊戲程式設計與AI輔助開發」、「生成式AI實務應用」及「AI素養與倫理」3門課程，採線上非同步方式。完成跨校修課後，課程得否認列學分，則由學生所屬學校及各學系依其校內規定與審查辦理。

本次跨校選課師大學生免學分費，大三、大四非AI相關科系學生優先錄取，申請資格為學生欲選的課程非當學期同學制開設的課程，且校際選課總學分不得超過畢業學分的三分之一。

台師大副校長楊鎮華表示，跨校共享的意義不只是多開幾門課，而是讓每所學校不必從零開始。當不同大學各自特色課程可以相互流動，學生便能跨越校際與學科，依未來職涯及專業需求組合自己的學習路徑。

共享課程、跨校選課及相關活動資訊，可至「北區AI資源中心」網站查詢。