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東吳大學移除蔣介石銅像 學團再籲檢討威權符碼、中正圖書館改名
本報去年曾報導，東吳大學舉行校內行政會議，即有高層提議，研擬將蔣公半身銅像移至倉庫存放。學生社團「東吳島社」昨日於社群發文，表示校園內蔣介石銅像已正式移除；東吳大學今天則表示，經行政會議等程序凝聚師生共識後，已於今年7月9日將銅像移置圖書館文物典藏室，後續將妥善處理。
東吳島社昨天在臉書發文指出，2014年以來，就有學生成立「無限期支持將蔣介石銅像逐出東吳」臉書粉專，期盼撤除蔣介石銅像，並將中正圖書館更名。前後經歷多次提案，今年校方將銅像移置校內文物典藏室，不再公開展示。
東吳島社也表示，民主社會不應供奉獨裁者，此舉是邁出校園轉型正義重要一步。也呼籲校方，應該承諾蔣介石銅像不會再以紀念、崇敬的形式出現在公共空間，並要求持續檢討校園空間內的威權符碼，並啟動公開、透明程序，討論中正圖書館改名。
東吳大學則表示，已依據校內行政程序，多次召開會議凝聚師生共識，並於今年4月26日的114學年度行政會議以及今年5月13日校務會議，提案討論寵惠堂銅像移置案，並決議通過。
東吳大學也說，考量銅像為校友捐贈予學校，屬於學校資產，因此於今年7月9日將銅像移置圖書館文物典藏室，妥善處理。
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