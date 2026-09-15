東吳大學移除蔣介石銅像 學團再籲檢討威權符碼、中正圖書館改名

「一個敢於把自己的問題攤在陽光下的社會，一個敢於讓外國研究者接觸自身歷史中極為敏感、充滿衝突的部分，我認為是一個相當有自信的社會。」第29屆台法文化獎頒獎典禮14日晚間於巴黎法蘭西學院大會議廳舉行，得主之一索邦大學文學院歷史學系副教授盧松（Victor Louzon）是西方世界少數研究二二八的學者之一。他致詞時說，在法國從是法國歷史敏感議題研究的外國學者，都未必能享受他在台灣享受到的「完全的學術自由」，「我願意相信，在台灣，這種自信是一種更成熟的愛國主義。」

2026-09-15 12:21