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東吳大學蔣中正銅像搬離公共空間 改放文物典藏室

中央社／ 台北15日電
東吳大學近期經校務會議決議，將放置了48年的蔣中正（蔣介石）銅像，從公共空間移置到圖書館文物典藏室。圖／截自學生團體「東吳島社」
東吳大學近期經校務會議決議，將放置了48年的蔣中正（蔣介石）銅像，從公共空間移置到圖書館文物典藏室。圖／截自學生團體「東吳島社」

東吳大學近期經校務會議決議，將放置了48年的蔣中正（蔣介石）銅像，從公共空間移置到圖書館文物典藏室。學生團體「東吳島社」表示，這是踏出校園轉型正義的第一步。

東吳島社昨天在臉書（Facebook）發文指出，從2014年以來就有學生成立「無限期支持將蔣介石銅像逐出東吳」臉書粉專，期盼撤除蔣銅像，並將中正圖書館更名。前後歷經多次體制內外的抗爭和提案，校方今年終於將銅像移到校內文物典藏室，不再公開展示。

東吳島社指出，民主社會不應供奉獨裁者，希望未來東吳大學不再紀念、崇敬、展示蔣銅像。同時也要持續檢討校園空間中的各類威權符碼，啟動公開、透明、有學生參與的程序，討論校內中正圖書館改名。

東吳校方告訴中央社記者，上述蔣銅像原本放置於寵慧堂，校方依據校內行政程序，多次召開會議凝聚師生共識，並於今年4月26日的114學年度第18次行政會議，以及5月13日的114學年度第2次校務會議，通過銅像移置案。

校方也解釋，蔣銅像最初為校友捐贈，屬於校內資產，因此於7月9日將銅像移置到圖書館文物典藏室，後續將妥善處理。

近年因轉型正義議題受到社會重視，許多大專都討論移除校內的蔣銅像。例如政治大學於107年遷移總圖書館內的蔣中正坐像，但山上校區的蔣中正騎馬像仍被保留下來。中原大學則於114年將校內的中正樓，改名為智信樓。

東吳 東吳大學 蔣中正 轉型正義 校園

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