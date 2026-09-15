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反應兩極！圖書館裝KTV、PS5惹議 世新大學：教育內容已不限於紙本

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反應兩極！圖書館裝KTV、PS5惹議 世新大學：教育內容已不限於紙本

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
世新大學圖書館六樓改造後，除了保留原有閱讀及學習功能，也規劃串流平台影音欣賞、遊戲互動、休憩座位及電話亭KTV等不同使用型態，希望回應大學生多元使用需求。圖／世新大學提供
世新大學圖書館六樓改造後，除了保留原有閱讀及學習功能，也規劃串流平台影音欣賞、遊戲互動、休憩座位及電話亭KTV等不同使用型態，希望回應大學生多元使用需求。圖／世新大學提供

新學期展開之際，世新大學圖書館六樓重新整修，設置PS5等遊戲機、串流平台影音專區以及電話亭KTV，但師生反應兩極。世新大學今天則表示，傳播教育的內涵不僅限於文字，而是涵蓋聲音、影像、遊戲、互動內容及各類數位媒介。希望透過妥適的空間配置和管理，讓學生在圖書館內，也有機會接觸、體驗不同形式的媒體內容。

世新大學昨日表示，圖書館六樓改造後，除了保留原有閱讀及學習功能，也規劃串流平台影音欣賞、遊戲互動、休憩座位及電話亭KTV等不同使用型態，希望回應大學生多元使用需求。

世新大學也說，電話亭KTV採獨立空間設計，提供學生免費預約使用，每組30分鐘，會在兼顧秩序的前提下，讓圖書館成為兼具學習、交流與適度放鬆的公共空間。

但此舉引發校內師生兩極反應，有學生認為看見了學費的用處，但也有學者認為，圖書館本應該是安靜閱讀的空間，校方卻將圖書館視為娛樂場所，且校內存在課程不足等問題，部分設備也待更新，學校卻先將經費先用於設置KTV和遊戲機，令人費解。

世新大學今天回應，希望活化圖書館，讓它不只是借書、還書、閱讀或自習的場所，也能成為學生交流、休息，並接觸不同內容形式的複合式公共空間。學生在校生活需求逐漸多元，除了安靜學習外，也包含影音欣賞、互動體驗、放鬆及社交等面向，學校當然希望空間規劃能回應變化。

世新大學也說，傳播教育的內涵已不僅限於文字，而是涵蓋聲音、影像、遊戲、互動內容等數位媒介，希望學生在圖書館不只是閱讀內容，也有機會接觸、體驗不同形式的媒體內容。對此，設置影音空間、PS5、電話亭KTV等設施，可視為圖書館功能的延伸，設施確實具有休閒與放鬆功能，但兩者不衝突；關鍵在於透過空間分區與管理，讓學習、交流與休閒得以並存。

世新大學圖書館六樓重新整修，設置PS5等遊戲機、串流平台影音專區以及電話亭KTV，但師生反應兩極。圖／世新大學提供
世新大學圖書館六樓重新整修，設置PS5等遊戲機、串流平台影音專區以及電話亭KTV，但師生反應兩極。圖／世新大學提供

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