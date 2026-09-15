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把PS5、KTV搬進校園！世新大學圖書館增娛樂設備掀議 校方說話了

中央社／ 台北15日電
世新大學今年重新整修圖書館，6樓引進遊戲互動體驗區，提供電視遊樂器PlayStation 5（PS5），新增電話亭KTV等娛樂設備，在網路上引發討論。圖／世新大學提供（中央社）
世新大學今年重新整修圖書館，6樓引進遊戲互動體驗區，提供電視遊樂器PlayStation 5（PS5），新增電話亭KTV等娛樂設備，在網路上引發討論。圖／世新大學提供（中央社）

世新大學日前改造圖書館，新增PS5、電話亭KTV等娛樂設備，在網路上引發討論。校方解釋，此舉是為創造多元使用價值，並讓學生有機會接觸、體驗不同形式的媒體內容。

世新大學今年重新整修圖書館，在6樓打造約300坪的全新社團活動空間，規劃串流平台影音欣賞、遊戲互動、休憩座位及電話亭KTV等多項娛樂設施。

日前舉辦的新生始業輔導，世新大學學務長翁逸泓特別介紹圖書館的新設施，期盼學生在課業之外，擁有交流、討論與展現創意的場所。

然而網路上有不同的討論聲音，有人擔心會有噪音、增加人潮、弱化圖書館原有功能。但也有學生認為不是壞事，至少可以增加走進圖書館的動機。

校方今天下午回應中央社記者指出，圖書館資源已逐步數位化，學生在查找資料、閱讀期刊及取得數位內容時，已不完全仰賴傳統借還書的形式。因此世新大學也持續思考，圖書館空間除了原有功能之外，還能如何為學生創造更多元的使用價值。

校方表示，希望圖書館不只是借書、還書、閱讀或自習的場所，也能成為學生願意停留、交流、休息，並接觸不同內容形式的複合式公共空間。隨著學生在校園中的學習與生活需求日益多元，除了安靜學習之外，也包含影音欣賞、互動體驗、放鬆及社交等面向。

校方提到，世新大學以傳播起家，傳播教育的內涵涵蓋聲音、影像、遊戲、互動內容及各類數位媒介。希望學生在圖書館裡不只是閱讀內容，也有機會接觸、體驗不同形式的媒體內容。

校方強調，影音空間、PS5、電話亭KTV等設施，可視為圖書館功能延伸的一部分。這些設施確實也具有休閒與放鬆功能，兩者並不衝突，會透過適當的空間分區與管理，讓學習、交流與休閒得以並存。

世新大學改造圖書館，規劃串流平台影音欣賞、遊戲互動、休憩座位及電話亭KTV等多項娛樂設施，近期在網路上引發討論。校方解釋是為提升場域使用彈性。圖／世新大學提供（中央社）
世新大學改造圖書館，規劃串流平台影音欣賞、遊戲互動、休憩座位及電話亭KTV等多項娛樂設施，近期在網路上引發討論。校方解釋是為提升場域使用彈性。圖／世新大學提供（中央社）

世新大學 圖書館 串流平台

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