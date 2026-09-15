研究228獲台法文化獎 法學者盧松讚台灣是「相當有自信的社會」

「一個敢於把自己的問題攤在陽光下的社會，一個敢於讓外國研究者接觸自身歷史中極為敏感、充滿衝突的部分，我認為是一個相當有自信的社會。」第29屆台法文化獎頒獎典禮14日晚間於巴黎法蘭西學院大會議廳舉行，得主之一索邦大學文學院歷史學系副教授盧松（Victor Louzon）是西方世界少數研究二二八的學者之一。他致詞時說，在法國從是法國歷史敏感議題研究的外國學者，都未必能享受他在台灣享受到的「完全的學術自由」，「我願意相信，在台灣，這種自信是一種更成熟的愛國主義。」

盧松為索邦大學文學院歷史學系副教授，專注於研究台灣1945年政權轉變的歷史進程，曾撰寫多篇重要論文，並為大學部1年級至碩士班學生開設台灣史課程。2023年撰寫「祖國的擁抱：1947年台灣的去殖民化與暴力」，是首部以法文深入探討228事件，以及對台灣、中國當時各政權與日本關係史影響的專著。

盧松表示，他與台灣的相遇「幾乎是從一個誤會開始」。他受的是近現代歐洲史的訓練，同時也研習中國與中文。當初轉向台灣，是因為覺得可以在那裡方便地探討老師們所關心的問題：20世紀政治暴力的根源以及與戰爭的關心，「我是帶著相當程度的天真，開始投入二二八事件研究」。

他在研究的過程中也發現，二二八不只是一段歷史，也是集體記憶與政治的戰場，更處於書寫台灣史的核心問題：「讓台灣成為自己歷史的主體，而非某個更大舞台上的配角」。他把對台灣史的研究介紹給法國讀者，出版了30年來第一本部西方語言的二二八著作；希望讓法國公眾真正認識台灣歷史，「台灣的歷史，絕不能被化約為大國之間的談判籌碼。」

盧松認為，要理解二二八，必須兼採多元視角，不能預設當事人有固定的身分認同，也必須真正正視本省人與外省人，以及本省人和外省人的各個群體，各自擁有的不同歷史經驗。