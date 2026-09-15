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牠們只是「路過」卻成研究主角 嘉大從3.6萬筆影像找到102種鳥

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
自動相機原本鎖定野生哺乳類，卻拍下帝雉與山羌同框的難得畫面，也讓研究團隊發現「意外入鏡」鳥類影像的研究價值。圖／嘉義大學提供
自動相機原本鎖定野生哺乳類，卻拍下帝雉與山羌同框的難得畫面，也讓研究團隊發現「意外入鏡」鳥類影像的研究價值。圖／嘉義大學提供

原本架在山林間「偷拍」野生哺乳類的自動相機，意外成為鳥類生態調查的神隊友。國立嘉義大學研究團隊分析2015年至2023年監測資料，從原本被視為「意外入鏡」的影像中，整理出逾3萬6千筆鳥類紀錄、涵蓋102種鳥類，研究成果近期登上國際學術期刊Taiwania。

這項研究由嘉大生物資源學系、森林暨自然資源學系跨系合作，資料來自農業部林業及自然保育署長期推動的野生動物自動相機監測。嘉大森林暨自然資源學系副教授劉建男與屏東科技大學野生動物保育研究所教授翁國精團隊參與資料建立及累積，再由嘉大生物資源學系蔡若詩團隊進行鳥類影像辨識及分析。

研究團隊分析超過3萬6千筆獨立偵測事件後發現，鳥類群聚受到「海拔高度」影響的差異，遠比季節變化明顯。雖然自動相機無法完全取代傳統人工鳥類調查，但對常見鳥種及優勢物種而言，仍能提供穩定的多樣性資訊。

其中，像黑冠麻鷺等經常在地面活動的鳥類，特別容易被自動相機捕捉，長期累積的影像可呈現細緻的時間、空間分布及活動軌跡，成為傳統鳥類調查的重要補充。

嘉大校長林翰謙表示，生態監測需要投入長時間、大量人力及經費，這項研究透過跨領域及產官學合作，讓過去累積的監測資料產生新的研究價值，也展現青年科研人才培育及研究傳承成果。

蔡若詩說，研究雛型源自植物醫學系賴澤恩的學士專題，當時與生資系碩士生蕭逸慈共同投入大量鳥類影像辨識及資料清理，後續再以資料庫延伸研究，兩人分別完成碩士論文，最終將研究成果推向國際期刊。

研究團隊表示，自動相機原本主要鎖定哺乳類，鳥類等非目標物種常被當成附帶紀錄，但透過資料共享及不同領域研究人員合作，這些過去容易被忽略的影像，也能轉化為研究台灣生物多樣性的重要資料，讓既有生態監測資料獲得「第二次生命」。

山林自動相機原為監測野生哺乳類架設，畫面卻同時捕捉山羌與鳥類身影，意外累積大量鳥類生態資料。圖／嘉義大學提供
山林自動相機原為監測野生哺乳類架設，畫面卻同時捕捉山羌與鳥類身影，意外累積大量鳥類生態資料。圖／嘉義大學提供

鳥類在山林地面活動的身影被自動相機完整記錄，嘉大團隊從逾3萬6千筆獨立偵測事件中，整理出102種鳥類。圖／嘉義大學提供
鳥類在山林地面活動的身影被自動相機完整記錄，嘉大團隊從逾3萬6千筆獨立偵測事件中，整理出102種鳥類。圖／嘉義大學提供

嘉大研究團隊將原本被視為自動相機非目標物種的鳥類影像重新整理分析，讓多年累積的生態資料獲得新用途，圖為賴澤恩發表研究結果。圖／嘉義大學提供
嘉大研究團隊將原本被視為自動相機非目標物種的鳥類影像重新整理分析，讓多年累積的生態資料獲得新用途，圖為賴澤恩發表研究結果。圖／嘉義大學提供

自動相機拍下多隻在林下地面活動的鳥類，這些原被視為非目標物種的「意外入鏡」影像，如今成為研究鳥類生態的重要資料。圖／嘉義大學提供
自動相機拍下多隻在林下地面活動的鳥類，這些原被視為非目標物種的「意外入鏡」影像，如今成為研究鳥類生態的重要資料。圖／嘉義大學提供

自動相機一次捕捉多隻鳥類在森林底層活動，長期累積的影像成為分析鳥類群聚及分布的重要資料。圖／嘉義大學提供
自動相機一次捕捉多隻鳥類在森林底層活動，長期累積的影像成為分析鳥類群聚及分布的重要資料。圖／嘉義大學提供

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