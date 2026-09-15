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清大中秋詠月系列音樂會將登場　聲樂家乘SUP在成功湖演唱

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
「樂韻傳承」由清華大學音樂系師生聯手演出，以音樂呈現跨世代的傳承與交流，圖為2025年演出照片／清大提供。
「樂韻傳承」由清華大學音樂系師生聯手演出，以音樂呈現跨世代的傳承與交流，圖為2025年演出照片／清大提供。

清華大學「中秋詠月系列音樂會」今年邁入第三年，將於9月19日至10月3日在校園裡舉辦4場音樂藝文活動，有大草坪上的管樂音樂會、聲學大師紀錄片、師生共演及成功湖音樂會。壓軸場「一夜星湖」首度把舞台延伸到成功湖面，安排兩名聲樂家搭乘SUP立槳，演唱「阿拉丁」和「魔髮奇緣」等耳熟能詳的迪士尼經典主題曲，在月光、湖水與管弦樂交織下，打造清華獨有的水上音樂會。

清大藝術學院長兼音樂廳總監張芳宇表示，中秋詠月系列音樂會自2024年首度舉辦以來，努力讓音樂走出傳統音樂廳，融入草地、湖畔及校園生活。今年的系列活動以「科技、傳承、跨界」為核心，持續嘗試不同的演出形式與場域。他期待清華師生、校友及新竹市民都能在月光下相聚，讓中秋詠月逐漸成為清華與新竹共同的秋日記憶。

系列活動9月19日從清華大草坪揭開序幕。「風起：清華管樂次元夜」由指揮侯宇彪率清華音樂系管樂團，帶來「宮崎駿組曲」、「柯南主題曲」、「排球少年」歌曲及西洋懷舊組曲「ABBA GOLD」等曲目；並由科技藝術研究所助理教授蔡遵弘為演出設計視覺動畫，配合音樂在大螢幕上同步播放，打造沉浸式的視聽體驗。

當天下午3時起，「月光市集」將率先登場，邀請民眾帶著家人朋友來逛市集、在草地野餐，迎接夜晚的音樂會。現場參與活動並填寫問卷，還可獲得限量野餐墊。

9月21日則在合勤演藝廳放映紀錄片「讓建築歌唱─徐亞英的交響人生」，向世界知名聲學大師徐亞英致敬。徐亞英曾參與清大「君山音樂廳」的聲學設計，在電影播映前，也會播放他2023年訪問清華時辦理座談會的珍貴影像。

紀錄片將從羅浮宮金字塔、盧森堡愛樂音樂廳及高雄衛武營等代表作品，回顧徐亞英投入一甲子的聲學人生，也帶領觀眾認識他如何讓建築「會唱歌」。

9月23日「樂韻傳承3」則把中秋「團圓」的意義延伸到師生之間，由院長張芳宇及音樂學系主任李威龍率領師生登台，並邀請清華駐校藝術家、大提琴家陳建安及法國號演奏家王濟揚加入演出陣容，延續前兩年的師生共演傳統。

張芳宇表示，清大音樂系師生將聯手帶來莫札特歌劇作品、韋伯斯特「卡門狂想曲」等經典曲目。音樂系碩二生馬家偉剛榮獲114學年度全國學生音樂比賽「小提琴獨奏大專A組」特優第一名，他也將與李威龍及其他音樂系學生共同演奏德弗札克「A大調鋼琴五重奏」，讓不同世代的音樂人在舞台上彼此交流、傳承。

10月3日晚間壓軸「一夜星湖」由新竹愛樂管弦樂團演出，清華校友張麟彥及楊雅涵擔任演唱。張芳宇指出，今年首度將表演舞台從湖畔延伸至湖面，兩名聲樂家將乘SUP立槳板划向湖中，在成功湖上唱起「阿拉丁」、「魔髮奇緣」主題曲，並帶來一系列深受大小朋友喜愛的迪士尼電影配樂與經典鉅作，曲目包括「冰雪奇緣」、「歌劇魅影」、「神鬼奇航」等電影及音樂劇名曲。

湖畔也將升起天燈氣球，搭配管弦樂與光影藝術，讓觀眾伴著月光，在成功湖畔度過一個有音樂相伴的中秋夜晚。張芳宇表示，清大期盼「中秋詠月系列音樂會」成為一年一度的校園傳統，讓師生、校友與新竹市民每到秋天，都能回到清華相聚。今年四場活動皆開放民眾參與，部分場次須事先索票，相關資訊可至清大君山音樂廳粉絲專頁查詢。

清華大學2026年「中秋詠月系列音樂會」時間及場次表。圖／清大提供
清華大學2026年「中秋詠月系列音樂會」時間及場次表。圖／清大提供

10月3日「一夜星湖」活動示意圖，聲樂家將乘SUP立槳划向湖中演唱。圖／清大提供
10月3日「一夜星湖」活動示意圖，聲樂家將乘SUP立槳划向湖中演唱。圖／清大提供

清大 中秋 音樂會

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