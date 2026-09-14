文化大學精進交通措施 新學年新增校園巡迴巴士、劍潭接駁

文化大學位於陽明山山腰，考量學生通勤需求，校方今日表示，115學年度起除原有周邊捷運站接駁車及共乘計程車外，學校進一步設置校園巡迴巴士，服務時間為每日上午10時至下午2時30分，每30分鐘一班；另將銜接仰德大道公車運輸系統，並增開捷運劍潭站交通接駁服務，提供師生更多通勤及轉乘選擇。

文化大學表示，學校提供學生專車服務已行之有年，目前規劃多條通學路線，學生可搭乘學生專車往返台北車站、捷運民權西路站、捷運劍潭站、育才樓、捷運北投站、捷運新北投站、惇敘高工站及捷運劍南路站，提供不同地區學生多元的通學選擇。

校方指出，115學年度起學校將進一步推動交通精進措施，新增校園巡迴巴士，服務時間為每天上午10時至下午2時30分，每30分鐘一班，路線依序為「體育館2樓出入口、大仁候車亭（站位等候區）、山仔后站牌（台銀訓練所）、大仁候車亭、體育館2樓出入口」，提供師生校內及周邊區域的接駁服務。

此外，學校也將銜接仰德大道公車運輸系統，並新增自捷運劍潭站往返校園的交通接駁服務，進一步串聯捷運與校園，讓師生可依需求選擇不同交通方式。

校方表示，交通服務與師生每日學習、工作息息相關，將持續優化校園交通服務與大眾運輸系統的連結，透過既有學生專車及新的接駁措施，完善校園交通服務，讓師生往返校園更加順暢，打造安心、便利的學習與工作環境。