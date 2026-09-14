接軌航空產業 桃竹苗勞動分署職能講座3學生錄取台灣飛機維修公司實習

勞動力發展署桃竹苗分署表示，因應航空產業人才需求持續攀升，分署協助青年提早掌握企業用人需求，推動連結重點產業計畫，攜手萬能科大辦關鍵職能講座，邀請台灣飛機維修公司資深經理擔任講師，分享飛機修護人才培育趨勢，讓即將投入校外實習的學生提升求職準備能力。

活動辦理後有3名學生順利錄取台灣飛機維修公司實習生，8月已展開為期一年的校外實習，正式踏入航空維修職場，累積專業實務經驗。錄取的許同學表示，選擇實習是希望提早進職場，累積實務經驗，透過講座中的模擬面試，讓他提前了解面試方向，對未來職涯發展有更明確的目標。

另一位蘇同學分享，為能順利錄取理想企業，面試前蒐集公司資訊，透過企業講師的分享，更深入了解航空維修產業需具備的專業能力、工作態度，期待透過一年的實習持續精進技術，並考取相關專業證照，爭取畢業後留任的機會。

桃竹苗分署長賴家仁表示，因應國家重點產業發展與桃園航空城建設帶動的人才需求，分署的連結重點產業計畫，今年度已串聯逾10家以上企業，與14所桃竹苗轄區大專校院推動關鍵職能講座、實習工作坊及實習媒合等多元措施，協助逾千位青年在學期間掌握產業趨勢與職場所需職能，縮短學用落差，提升就業競爭力。