東海大學用科技做農業減法 節水70%、省工85%奪農業永續金級獎

東海大學智慧暨精緻農業學位學程用科技幫農業「做減法」，整合草生栽培、電動農機、地下精準灌溉及農機共享，節水70%、降低田間管理人力與時間85%，並推動農地「留白50%」，讓生產與生態並行，獲台灣農業永續獎－永續農業創新獎金級。

台灣永續能源研究基金會日前在南港展覽館舉辦「2026第二屆台灣農業永續論壇暨頒獎典禮」，東海以「減法革命：重塑『農業三生』新價值」方案獲獎，成為大專校院唯一金級得主。學程主任劉程煒表示，減法並非降低農業價值，而是減少資源浪費、農民負擔與環境衝擊。

東海指出，在技術應用上，將灌溉管線埋入地下，搭配電動農機與草生栽培，避免設備阻礙自動化作業，達到節水70%、省工85%的成果；草生栽培也能減少土壤裸露，每公頃每年增加約0.3至0.6公噸土壤碳匯，讓農業生產兼顧土地復育與環境永續。

劉程煒表示，東海將減法延伸到生態保育，推動農地留白50%，將一半空間還給自然，吸引彩鷸、黃鸝鳥、大冠鳩等鳥類棲息。此外，農機共享平台採「租代購」模式，降低農民設備負擔，年租借時數超過6500小時，公益代耕團隊更曾在災後24小時內協助搶收超過130公噸稻穀。

劉程煒指出，在食安與農民培力方面，東海與農糧署、彰化縣政府合作設置農藥質譜快檢站，在彰化布建21個巡迴收件站，最快1小時提供檢驗結果，落實「先檢後售、以輔導取代懲罰」，3年內農產品不合格率由17.7%降至9.7%，節省社會成本逾5000萬元。

東海表示，持續將永續農業推向國際，2025年成為國內首個以大學名義加入「國際有機運動聯盟（IFOAM）」的單位，規畫建置農業碳匯第三方查證見證場域，銜接ESG與碳權發展。劉程煒說，未來透過可複製的精準農業模式，讓科技真正減輕農民負擔、修復土地、恢復生態，落實大學社會責任。