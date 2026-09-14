高師大校長王政彥遭爆百場夜宴、猛鬼宿舍爭議 他駁斥：抹黑

爭取連任的國立高雄師範大學校長王政彥，今天遭周刊爆料，頻繁夜間應酬、濫用公務車，司機卻要不到加班費，另一方面，學校宿舍老舊、浴廁髒亂被封「猛鬼宿舍」，他卻花千萬翻修行政大樓廁所。王政彥反駁，餐敘均屬校務交流，司機加班申報與實際勤務不符，懷疑有心人抹黑，至於宿舍已爭取經費整修。

校方聲明，上周五校長續任投票案才剛通過，周刊所報導屬黑函爆料，且司機加班申請浮報，均有相關紀錄可證，報導內容已嚴重影響校譽，校方將對持續散佈已澄清資訊的不實資訊，依法處理。

高市勞工局回應，未接獲該校勞工就加班爭議申訴或申請調解，由於依法每月延長工時不得逾46小時，雇主應足額給付加班費，違者將可處2萬至100萬元罰鍰。

鏡週刊報導，校內人士指王政彥去年5月至12月間頻繁參與夜間餐敘，足跡包括漢來、萬豪、寒軒等飯店，以及私廚、日式料理、KTV及熱炒店等，7個半月內被指至少參與了近百場餐敘。

報導也指，王2名公務車司機，去年5月至12月中旬大量於夜間、假日加班，其中一人因加班費問題向高雄市勞工局申請勞資爭議調解，主張校方應給付503.5小時加班費。

校方逐筆比對行程及紀錄後，卻發現部分申報時數與實際勤務不符，例如王政彥餐敘結束後已自行搭車返家，司機仍申報加班至晚間10時，經查核實際核付98.5小時，後續仍在協調中。

不過，王政彥否認是私人應酬，並強調餐敘均為拓展校務、募款及招生等公務交流，他也表示，司機加班紀錄存在許多錯誤資訊，部分內容未提出佐證，且司機加班時數由總務處處理，他未過問細節，並質疑有人趁連任遴選期間操作抹黑。

高師大說明，王政彥與校務顧問、社會各界及關心校務發展人士交流，包括拓展校務資源、建立外部連結及爭取校務支持，並非所謂「高頻率飲宴歌唱」或私人應酬，若一概將公務交流描述為飲宴，容易使外界誤解行程性質。

校內人士卻透露，王政彥曾遭檢舉外務過多，影響校務運作及行政效能，去年有畢業生替王舉辦慶生宴，也具有私人聚會性質，認為公私界線應有更明確標準。

除了夜間應酬不斷、濫用公務車爭議的指控，網友在Threads舉辦「猛鬼宿舍」評比，高師大因宿舍壁癌、漏水、潮濕、設備鏽蝕及浴廁髒汙等問題受到高度討論；另學生也反映停電、教室冷氣故障等狀況，住宿環境不佳。

王政彥表示，宿舍屋齡老舊，一學期住宿費僅2000多元，相對便宜，校方仍持續維修，近期已花費2000多萬元整修和平校舍，新年度並獲教育部7800萬元補助規畫分期改善宿舍。

高師大說明，宿舍均已使用超過40年，每年從宿舍費投入近千萬元進行修繕及設備維護，今年8月再獲教育部新宿舍運動專案核定，配合校務基金將投入總經費2.2億元，辦理耐震補強、公共空間及周邊環境改善，行政大樓等其他工程依需求編列預算，搭配補助及校務基金執行，並無排擠宿舍經費情形。