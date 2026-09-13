華梵大學熟齡幸福學程 83歲翁攜身障女兒共學

華梵大學週末舉行30+開學典禮，歡迎近百名30歲以上熟齡者加入「大學生」行列，學生背景多元，一同修「幸福學程」學分，席間更出現高齡83歲書畫家帶著50歲身障女兒一起來念書。

華梵大學是全國一般大學大量招收壯世代熟齡學生的先行者，目前全校已有5成以上的30+學生，這學期再獲教育部審查通過，開辦AI智慧生活、覺性與幸福之道、禪茶文化、佛藝金工藝術、東亞佛畫藝術、書法藝術與鑑賞等6大30+學分學程。

華梵大學今天透過新聞稿分享，教導大家如何追求幸福的「覺性與幸福之道」學程更是全國唯一，這次就讀30+的學生背景多元，有家庭主婦、公務員、上班族及退休人士，其中83歲的葉武勳是中華大漢書藝協會榮譽理事長與春暉慈孝書畫苑創辦人。

葉武勳才剛從華梵大學美術與文創學系碩專班畢業，休息短短1個暑假後馬上報名30+；葉武勳的女兒葉錦蓉因為滿月時的一場病，造成身體左半邊行動不便，在家人不放棄努力栽培下，不僅繪畫功夫了得，和父親一起從華梵美術碩專班畢業拿到碩士，現在也攜手進入30+當同學。

華梵大學校長李天任表示，一直強調全齡學習概念，希望30+學程能讓熟齡朋友輕鬆入學，從生活出發，重新體會學習的樂趣，因此提供AI應用、藝術創作，乃至於在山林中共修的「覺性與幸福之道」等6大學程，更期待大家未來有機會轉入正式學制，取得學位。

李天任指出，「覺性與幸福之道」是專為想避開世俗喧囂的都市人精心打造的獨家學程，透過覺知、覺察與覺性的開啟，用正念和山林打交道以得到幸福感，還特別聘請名師傳授印度阿育吠陀養生術，學員能住在山林大學中，享受晨曦與星空下的美好和寧靜。