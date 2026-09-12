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少子化大學不敢當人 學生躺平入學、躺著畢業

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
少子化浪潮重創高等教育，不少大專校院招生困難。學界指出，少子化下學生是金主，甚至校方也暗示教授不要當學生。圖為大學博覽會，示意圖，非當事人。本報資料照片
少子化浪潮重創高等教育，不少大專校院招生困難。學界指出，少子化下學生是金主，甚至校方也暗示教授不要當學生。圖為大學博覽會，示意圖，非當事人。本報資料照片

根據入學大學同等學力認定標準，學生持附歷年成績單的修業證明書，即能以同等學歷報考大學，導致高中生「躺平」也有大學可讀。教育界表示，歐美很多大學是「入學容易畢業難」，持同等學力入學無妨，能靠課業把關學生能力，但對很多台灣私立大學而言，少子化下學生是金主，甚至校方也暗示教授不要當學生，如此一來，更造就躺平入學，還躺著畢業。

教育部近期舉行工作圈檢討會，高中端共促教育部正視同等學力升讀大學問題。一名與會人士指出，入學大學同等學力認定標準近年出問題，遠端原因也在於大學近廿年來擴招，而國內又遇上少子化，大學為招生與留住學生放低標準，無法如過去再靠激烈的學科評比課責學生，讓學生能以躺平姿態進入大學，最後還躺著畢業。

一名私立大學教授則指出，國外很多大學入學容易但畢業難，能靠課業、表現課責學生，但台灣遭逢少子化，學生稀缺而大學名額過多，私校又多靠學雜費支撐，學生形同金主，甚至校方也暗示教授不要太刁難、不要當學生，否則學生休退轉，損失的還是學校。

該名教授表示，也因為近年大學太好考，學生多不珍惜。十點的課十一點才到教室者比比皆是；若要求分組報告，近年會收到一堆ＡＩ產製的內容，但很多老師只能安慰自己，至少學生還肯交。

高教工會副理事長翟敬宜則談到，當年教改廣設大學問題已「收不會去」，過多的入學名額下，大學老師甚至也產生一種心理，認為當了沒意義，反正學生也不想學。但反之，少子化下人才培養應更精緻、專精，大學減招雖必要，但也應該重新思考大學、技職的定位，若學生對知識沒有太多追求，其實應該分流至技職，一技之長在身，不會比大學學歷遜色。

少子化 躺平 學生

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