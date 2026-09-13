少子化…大學不敢當掉「金主」 學生躺著畢業

根據入學大學同等學力認定標準，學生持附歷年成績單的修業證明書，即能以同等學力報考大學，導致高中生「躺平」也有大學可讀。教育界表示，歐美很多大學是「入學容易、畢業難」，持同等學力入學無妨，靠課業把關學生能力，但對很多台灣私立大學而言，少子化下，學生是金主，造就躺平入學還躺著畢業。

教育部近日舉行工作圈檢討會，一名與會人士指出，大學近廿年來不斷擴招，而國內又遇少子化，大學為招生與留住學生放低標準，無法如過去再靠激烈的學科評比課責學生，讓學生能以躺平姿態進入大學，最後還躺著畢業。

一名私立大學教授則認為，國外很多大學入學容易，但畢業困難，能靠課業表現要求學生，但台灣遭逢少子化，學生稀缺，大學名額過多，私校又多靠學雜費支撐，學生形同金主，甚至校方也暗示教授不要太刁難、不要當學生，否則學生休退轉學，損失的還是學校。

高教工會副理事長翟敬宜表示，少子化下，人才培養應更精緻、專精，大學減招雖必要，但也應該重新思考大學、技職的定位，若學生對知識沒有太多追求，其實應該分流至技職，一技之長在身，不會比大學學歷遜色。