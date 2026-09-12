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文組等同低薪沒出路？AI時代重新定義 專家：文科高階軟實力成稀缺資源

中央社／ 台北12日電
學生示意圖。圖／AI生成
學生示意圖。圖／AI生成

中華適性教育發展協會今天舉辦「親子如何迎向AI時代」論壇，專家指出AI發展已重新定義選系及出路，文組高階軟實力如跨界溝通、批判性思考，將成最難被自動化取代的稀缺資源。

中華適性教育發展協會今天在台灣大學舉辦論壇，邀請人力銀行、師培學者、諮商心理師等專家學者，一同探討AI對教育體系的衝擊，吸引約100名民眾到場聆聽。

學子的選系與生涯規劃，一直是家長最關注議題，1111人力銀行經理曾仲葳指出，AI不一定會搶走工作，但會徹底改變工作方式，世界經濟論壇預估2030年前，全球會消失9200萬個工作，同時也增加1.7億個工作，總量不減反增。

曾仲葳表示，高度重複、標準化、大量文字與資料處理的工作最容易被AI改變，需要同理心、跨域整合、複雜決策的工作則難被取代；由於超過6成的未來工作，現在還不存在，選系時也要打破工業時代「科系決定職業」的線性公式，轉而兼顧專業深度及多元跨域。

曾仲葳表示，很多人認為文組等於低薪、沒出路，缺乏「硬技能」最易受AI影響；事實上文科訓練的高階「軟實力」如跨界溝通、批判性思考，未來反而是稀缺資源；具備快速學習、高度適應力人才，職涯後期爆發力極高。

諮商心理師許豔秋表示，AI時代的生涯思維應從「追求最好」轉為「找到適合」；親職角色的關鍵，在於找到孩子的天賦優勢及熱情所在，掌握溝通技巧、陪伴孩子做決定，成為孩子生涯的「合夥人」。

至於如何在學習階段運用AI工具，台灣大學師資培育中心教授王秀槐在論壇中建議，家長要放下警察抓小偷式的指責，轉而扮演「反思教練」的角色，用提問激發思考，引導孩子化被動為批判，把AI回覆當成待查證草稿，避免將思維外包。

適性協會創會理事長王立昇表示，他在台大應用力學所指導的學生曾對他說：「現在都問AI問題，不用問教授了。」AI可以提供各方面的幫助，前陣子AI也解決了流體力學幾十年無法解決的問題。面對這樣的變化，「適性」的價值更為重要，家長須了解環境的變化，進而引導孩子適性發展。

全國高級中等學校教育產業工會（全中教）理事長史美奐表示，很多學生只把AI當成寫作業工具，失去了「協作」意義，他相信未來老師角色會越來越重要，須透過良好引導，才能不讓AI取代思考的大腦。

文組 力成 人力銀行 AI

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