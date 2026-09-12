新生夜遊武嶺下山途中車禍喪生 校方表達哀痛

國立聯合大學建築系一年級李姓學生前晚與中部多名大一新生相約騎車到武嶺，昨天上午一行人騎車下山行經南投國姓鄉途中，18歲的李姓男大生疑似與一輛大貨車發生碰撞並墜橋，救出後送醫，但傷勢嚴重，昨天下午家人悲痛放棄治療。聯大今天上午對此意外表達悲痛，強調全體師生員工將協助與陪伴家屬度過這段艱難時刻，感謝各界關心。

國立聯合大學今天上午發出新聞稿表示，校方懷著無比哀傷、沉痛的心情向各位報告，昨日建築系一年級甲班李姓同學於南投國姓鄉發生碰撞事故，不幸離開我們了。

校方說，校安中心昨日上午9時50分接獲同行學生通報，徐姓班導師接獲通知後立即趕往中國醫藥大學附設醫院，並全心陪伴趕到醫院的家屬。

聯大校長侯帝光表示，對於學生發生如此重大的事故，萬分心痛，並對痛失愛子的家屬表達深切關心與慰問之意，學校全體師生員工將全力協助與陪伴家屬度過這段艱難時刻，謝謝各界關心。