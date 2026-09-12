道歉捐薪仍遭林本堅重批 清大教授周卓煇這原因挺高為元

清華大學校長高為元10日為帶職赴美覓職公開道歉並捐薪，但半導體學院院長林本堅仍批評誠信問題及校務經費受阻。清大材料系特聘教授周卓煇認為，高為元既已認錯、道歉並承擔責任，事件應適時落幕，不宜再帶上「新仇舊恨」，混淆不同議題。

高為元10日向全校師生及校友公開說明帶職赴美覓職過程，除公開致歉，也以捐薪表達反省。林本堅不領情仍說重話，直指國外相當重視誠信，「假設這個人誠信不好的話，不要說他能夠做president，連VP都不能做」，並稱與高為元共事4年的經驗並不好，若再過4年，也擔心情況更加不好。

林本堅也提及清華科技園相關經費問題，指出半導體學院近年努力發展，但校方行政及財務決策常讓他感到遲疑不決。他表示，學院原提出6000多萬元整建經費，最後校方僅核給2000多萬元，還歷經4次流標。高為元也回應，相關經費已經校管會核定，目前僅需一些程序時間，他也會緊盯經費核定進度。

周卓煇認為，高為元帶職赴美覓職風波延燒數月，如今當事人已公開認錯、道歉，甚至以捐薪方式承擔責任，事情應該適時告一段落，「該落幕的就別再帶上新仇舊恨，畫錯重點」。

周卓煇指出，高為元帶職覓職，涉及的是校長身分及專業倫理問題；林本堅提出6000萬元整建經費、校方核給2000多萬元，則屬於校務發展、計畫評估與有限資源分配問題，「兩件事情可以分別討論，卻不應混在一起」。

周卓煇表示，大學預算有限，各院、系都有發展需求，不可能所有單位提出多少經費，校方就全部照單全收，包括藝術學院、教育學院、人文社會學院等，都有各自的需求；材料系也有老舊系館等待改善，因此經費如何分配，本來就必須從全校整體發展考量。

他也說，即使是企業，對計畫經費也會衡量效益，不會「要五毛給一塊」；但大學更不能只以眼前能否獲利來衡量，而應綜合考量教育、研究、人才培育及長期發展。周卓煇認為，整建經費究竟該不該給、應給多少，都應回到計畫內容、制度、效益及公平原則討論，而不是與校長帶職覓職風波綁在一起。

他表示，較成熟的態度應是「一事歸一事」，高為元該認錯的已經認錯、該承擔的也將承擔；經費分配問題則回到校務制度處理。高為元既已公開道歉並付出代價，就應該讓事件有一個句點。

周卓煇說，清華真正需要的，不是讓彼此之間的帳越算越多，而是把制度建立得更好、把學校帶得更好，「認錯，需要勇氣；接受道歉，需要雅量；讓事情落幕，更需要風度」。