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高為元赴美爭議延燒 林本堅指推動半導體學院有阻力…清大發聲明澄清

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
清華大學校長高為元續任3天，就赴美參加夏威夷大學馬諾阿分校校長遴選引發爭議。高為元昨舉行校內說明會致歉。記者王駿杰／攝影
清華大學校長高為元續任3天，就赴美參加夏威夷大學馬諾阿分校校長遴選引發爭議。高為元昨舉行校內說明會致歉。記者王駿杰／攝影

清華大學校長高為元續任三天，就赴美參加夏威夷大學馬諾阿分校校長遴選引發爭議。高為元昨舉行校內說明會致歉。中研院院士、清大半導體研究學院院長林本堅說，推動半導體學院「在學校遇到阻力」。清大今晚發聲明，強調半導體人才培育與科技研發，攸關台灣產業競爭力及全球科技發展，校方始終列為校務發展的重要優先項目。

林本堅昨說，清華科技園的事，也就是與中華大學整併的半導體學院，這4年來學院非常努力，但也在學校遇到阻力，像學校在財務上的決定常遲疑不決，不乾脆。像學校列出需要6000多萬元把那個破舊建築弄成可以讓人喜歡來參加科技園，但學校僅願提供2000多萬元，讓他對高為元及學校的行政處理有所質疑。

清大今晚發聲明澄清，林本堅長期投入半導體領域，並全力推動半導體研究學院的發展與精進，校方對林的投入與貢獻，始終高度肯定並深表感謝。

清大表示，針對「校方僅願提供半導體學院2000多萬元經費」絕非事實，為支持半導體研究學院進駐中華校區及其長遠發展，學校已於9月3日校務基金管理委員會正式通過投入逾新台幣1.4億元，用於中華校區相關空間整修、搬遷及電力系統更新等建置工程，相關經費規畫亦於第一時間說明，正式會議紀錄下周公開上網，供各界查詢。

清大指出，清華科技園的成立，不只是新校區空間的啟用，更是清大深化產學合作、扶植科技新創，以及推動半導體與前瞻科技發展的重要里程碑。林本堅在其中投入甚深、貢獻良多，也是學校推動半導體研究與人才培育的重要力量。

未來，清大對半導體領域的支持不會減少，只會持續深化。學校將持續投入相關資源，並結合清華科技園的發展，在半導體、量子科技、新能源等前瞻科技領域推動更多突破性研究及人才培育，為產業、國家與社會創造更大的價值。清大也將持續與院內師生及社會各界保持溝通，共同推動半導體研究學院及清華科技園的長遠發展。

高為元說明會湧入三百多名師生與教職員，褒貶參半。清大教授周卓煇則肯定高為元是勇者。他說。人非聖賢，校長也不例外，「錯誤發生了」與「我做錯了」之間隔著責任的距離，清大人未曾期盼有「永遠正確」的校長，而是犯錯之後，不逃避掩飾，把事情做得更好。

清大 赴美 半導體

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