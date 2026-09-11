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國立台灣大學系統10周年 台大等3校將整合高中先修課

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
由台灣大學、台灣師範大學、台灣科技大學組成的台灣大學系統，之後將整合高中先修課程。圖為台大碩士畢業生在校園內拍畢業紀念照。記者余承翰／攝影
由台灣大學、台灣師範大學、台灣科技大學組成的台灣大學系統，之後將整合高中先修課程。圖為台大碩士畢業生在校園內拍畢業紀念照。記者余承翰／攝影

國立台灣大學系統今年成立滿10周年，台大台師大台科大等聯盟三校今天回顧10年來合作成果，又面對近年大學向下扎根趨勢，高中生先修大學課程需求日益增加，三校承諾將打造更完善的先修機制，屆時學生更容易取得課程資訊，也將研議建立跨校學分採認機制。

台大等三校今舉行「國立台灣大學系統成立10周年慶」。聯盟統計，跨校學習是台大系統最具代表性的合作成果之一，自105學年度至114學年度，三校跨校選課累計達7萬2614人次。

另外，自112學年度起，三校進一步從跨校學分學程推動跨校雙主修或輔系，以及跨校逕修讀博士制度，讓學生突破校園學習框架，依自身興趣與生涯規劃，選擇更多元的課程及研究資源。以114學年度為例，三校共開放98個學分學程、57個學系跨校輔系、43個學系跨校雙主修。

三校今也舉行共識會議。台師大表示，高中生對大學先修課程需求日益增加，三校將進一步整合既有高中先修課程資源。下階段將研議建立跨校學分採認，明定課程認可範圍與申請程序，降低高中生跨校修課及未來學分採認的不確定性。如學生曾參與台大先修課程，但之後實際入學台師大，學分也有望獲得採認。

台大校長陳文章則說明，剛開始擔心高中生壓力太大，因此設有限制修課數，但試辦後發現學生表現不俗，未來應會逐步放寬。今年台大的先修課程已經擴及到全國甚至到馬來西亞，今年將有45所學校、近300位學生來台大先修。

另外，陳文章也提到，近期中學端發生師資不足的問題，台大系統應能提供協助，包括實體課程、線上教學輔導等，都是可以考慮的範圍。也相信企業願意捐助，畢竟對國家而言，如果沒有合適的教師，就沒法培育優秀的下一代。

另外，近年三校陸續推動聯合海外招生，今年將前進越南河內與胡志明市；又面對ＡＩ發展，三校將合作推動「資安前提下AI校務治理的應用」，關注研究成果外洩、數據汙染等風險，並研議安全沙盒、資料來源管理及智慧財產保護等機制；教學面則強調隱私、學術誠信及人工複審，鼓勵師生善用ＡＩ，同時落實人為判斷與學術責任。

台大 台師大 台科大

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