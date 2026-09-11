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全球變局考驗城市治理 北市大匯聚九國專家尋解方

聯合報／ 記者楊惠琪／台北即時報導
面對氣候變遷、人口轉型與科技變局等多重挑戰，台北市立大學舉辦「2026全球韌性國際研討會」，邀集台灣、日本、義大利等九國學者專家及政府人員與會。圖／台北市立大學提供
面對氣候變遷、人口轉型與科技變局等多重挑戰，台北市立大學舉辦「2026全球韌性國際研討會」，邀集台灣、日本、義大利等九國學者專家及政府人員與會。圖／台北市立大學提供

面對氣候變遷、人口轉型與科技變局等多重挑戰，台北市立大學舉辦「2026全球韌性國際研討會」，邀集台灣、日本、義大利等九國學者專家及政府人員，從全球治理、都市規劃、人口變遷、公共服務及高等教育等面向，透過跨國、跨校與跨領域交流，探討全球變局下的治理策略。

台北市立大學與行政院人事行政總處公務人力發展學院昨起一連兩天，舉辦「2026全球韌性國際研討會」，匯聚台灣、日本、義大利、紐西蘭、保加利亞、馬來西亞、泰國、韓國及英國等9國學者專家，共同探討全球多重挑戰下的韌性治理。

台北市立大學校長邱英浩表示，世界正面臨氣候變遷、人口轉型與科技變局等多重挑戰，「韌性」已不再侷限於災後復原，而是城市面對長期衝擊時調適、轉型與永續發展的治理核心。研討會以「全球韌性」為主軸，從都市治理延伸至社會、政治與教育，透過不同國家與專業領域的經驗交流，共同思考全球變局下的治理課題。

邱英浩指出，在AI蓬勃發展的時代，科技快速改變社會運作與知識取得方式，教育更需要培育青年思辨、溝通與應變能力，為城市長期韌性扎根，而大學除了知識生產，也為城市與社會面對變局提供更多思考。

台北市立大學作為首都大學，近年積極發揮都市研究智庫角色，以台北市真實治理議題為研究場域，將大學的研究能量導入城市治理與政策發展，今年台北市榮獲「李光耀世界城市獎」，台北市立大學也因都市研究而列為獲獎城市智庫之一。

台北市立大學校長邱英浩表示，全球正面臨氣候變遷、人口轉型與科技變局等多重挑戰，應透過跨領域研究與公共對話，共同思考全球變局下的治理課題。圖／ 台北市立大學提供
台北市立大學校長邱英浩表示，全球正面臨氣候變遷、人口轉型與科技變局等多重挑戰，應透過跨領域研究與公共對話，共同思考全球變局下的治理課題。圖／ 台北市立大學提供

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