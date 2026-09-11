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台北大學第26屆傑出校友出爐 14位菁英11月1日表揚
台北大學今天公布第26屆傑出校友，包括中研院法律學研究所代理所長李建良、環境部資源循環署署長賴瑩瑩、台灣高檢署主任檢察官俞秀端、國史館館長陳儀深等14人獲選，11月1日將表揚。
國立台北大學表示，今年共14名在學術研究、企業經營及公共服務領域貢獻卓越的校友獲傑出校友殊榮，涵蓋法政、商業管理、環境與社會科學等多元領域，彰顯「法商立校、社會關懷」的社會影響力。
新聞稿表示，「學術成就獎」由中央研究院法律學研究所特聘研究員兼代理所長李建良獲頒。李建良致力於憲法與行政法研究，為公法學界權威學者。並引領國內法學界探討AI（人工智慧）與法治邊界，展現學術權威關懷社會演進的深厚人文涵養。
「企業經營獎」共有7名企業家獲獎，其中，胡玲瑄是台灣太古可口可樂首位女性總經理。她具有前瞻的戰略視野並發揮企業對環境與社區的正向影響力，成為外商高階女力領導與永續實踐的典範。
其餘企業經營獎傑出校友還包括：德成鞋業集團總經理呂淑珍、康士藤管理顧問公司創辦人周佑民、彰化銀行董事長胡光華、永豐金控暨永豐銀行資深副總經理陳佳興；新加坡TMI Group（成衣集團）董事長陳藏固、樺欣科技董事長陸慧君。
另外，6名「公共服務獎」包括從基層做起，推動廢棄物減量的環境部資源循環署署長賴瑩瑩，商業發展研究院院長王建彬，打擊犯罪的台灣高等檢察署主任檢察官俞秀端，致力於青少年輔導的張老師基金會執行長涂喜敏，深耕台灣近代史與口述歷史研究國史館館長陳儀深，桃園市政府地政局局長蔡金鐘。
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