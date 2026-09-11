靜宜大學產業人才培育營隊 中區25所高中職學生探索AI新趨勢

台中市政府教育局攜手靜宜大學辦理「115年度ACG產業人才培育營隊」，吸引台中一中、台中女中等中區25所高中職、133名學員報名。靜宜資訊學院院長劉國有指出，ACG涵蓋動畫(Animation)、漫畫(Comics)及遊戲(Games)等數位內容領域，面對AI及數位內容產業發展，今年課程融入人工智慧，透過實作與成果發表，培養學生AI應用及跨域整合力，引導青年認識ACG產業趨勢，拓展學習與職涯發展。

「ACG產業人才培育營隊」以高中職學生及國、高中應屆畢業生為主要對象，結合大學專業師資與業界講師，運用豐富教學資源，讓學生即使沒有相關基礎，也能透過實際操作認識AI與ACG產業的跨域應用，並將創意發想轉化為具體作品，從中培養數位創作、問題解決及團隊協作能力。

劉國有表示，隨著生成式AI快速發展，人工智慧已廣泛應用於影像、動畫、遊戲及數位內容產業。靜宜連續9年推動ACG產業人才培育，持續將大學專業資源向下延伸，透過營隊讓高中職學生從「做中學」掌握AI應用，並在實作過程中激發創意、累積經驗，進一步認識數位內容產業趨勢及所需專業能力。

營隊規劃「AI角色創造」、「AI協作遊戲」及「AI導演養成」三大主題，結合角色設計、遊戲開發及影音創作，引導學生運用AI工具進行角色創作、遊戲實作及電影短片製作，從創意發想到成果呈現，實際體驗AI在ACG產業的多元應用，培養創意思考及跨域創作能力。

新民高中學生劉苡暄表示，印象最深刻是「AI導演養成」課程，從構思內容、運用AI生成劇情腳本、角色設定及分鏡圖，再透過AI工具生成動畫，過程中反覆調整模型與提示詞，最後完成剪輯及AI配樂，成功製作出30秒電影預告片。透過完整的創作實作，更熟悉AI工具在影音製作上的應用，也體驗從創意發想到作品完成的成就感。

大甲高工學生郭宇婕表示，透過營隊實際操作，更能掌握適合自己的AI工具，最有趣的是生成角色與分鏡圖。過程中雖常出現「靈異畫面」、風格不符或額度用完等狀況，需不斷調整提示詞或切換模型，但也因此學到AI應用與剪輯技巧。充實學習歷程，也能結交不同學校的朋友，是難得的學習經驗。

靜宜舉辦「ACG產業人才培育營隊」，吸引中區25所高中職、133名學員報名。圖／靜宜大學提供

靜宜透過ACG營隊向下扎根AI教育，協助高中職學生探索數位內容產業。圖／靜宜大學提供