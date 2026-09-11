快訊

口袋裡的人口威脅：智慧手機為何能讓生育率雪崩？

家裡一口氣多了19隻狗！飼主PO開飯畫面網全看傻：在辦流水席？

持觀光簽赴日當車手！22歲台男公園廁所收錢被逮 姓名長相全曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

靜宜大學產業人才培育營隊 中區25所高中職學生探索AI新趨勢

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
「ACG產業人才培育營隊」結合大學師資與業界講師，引導高中職學生體驗AI與ACG跨域應用。圖／靜宜大學提供
「ACG產業人才培育營隊」結合大學師資與業界講師，引導高中職學生體驗AI與ACG跨域應用。圖／靜宜大學提供

台中市政府教育局攜手靜宜大學辦理「115年度ACG產業人才培育營隊」，吸引台中一中、台中女中等中區25所高中職、133名學員報名。靜宜資訊學院院長劉國有指出，ACG涵蓋動畫(Animation)、漫畫(Comics)及遊戲(Games)等數位內容領域，面對AI及數位內容產業發展，今年課程融入人工智慧，透過實作與成果發表，培養學生AI應用及跨域整合力，引導青年認識ACG產業趨勢，拓展學習與職涯發展。

「ACG產業人才培育營隊」以高中職學生及國、高中應屆畢業生為主要對象，結合大學專業師資與業界講師，運用豐富教學資源，讓學生即使沒有相關基礎，也能透過實際操作認識AI與ACG產業的跨域應用，並將創意發想轉化為具體作品，從中培養數位創作、問題解決及團隊協作能力。

劉國有表示，隨著生成式AI快速發展，人工智慧已廣泛應用於影像、動畫、遊戲及數位內容產業。靜宜連續9年推動ACG產業人才培育，持續將大學專業資源向下延伸，透過營隊讓高中職學生從「做中學」掌握AI應用，並在實作過程中激發創意、累積經驗，進一步認識數位內容產業趨勢及所需專業能力。

營隊規劃「AI角色創造」、「AI協作遊戲」及「AI導演養成」三大主題，結合角色設計、遊戲開發及影音創作，引導學生運用AI工具進行角色創作、遊戲實作及電影短片製作，從創意發想到成果呈現，實際體驗AI在ACG產業的多元應用，培養創意思考及跨域創作能力。

新民高中學生劉苡暄表示，印象最深刻是「AI導演養成」課程，從構思內容、運用AI生成劇情腳本、角色設定及分鏡圖，再透過AI工具生成動畫，過程中反覆調整模型與提示詞，最後完成剪輯及AI配樂，成功製作出30秒電影預告片。透過完整的創作實作，更熟悉AI工具在影音製作上的應用，也體驗從創意發想到作品完成的成就感。

大甲高工學生郭宇婕表示，透過營隊實際操作，更能掌握適合自己的AI工具，最有趣的是生成角色與分鏡圖。過程中雖常出現「靈異畫面」、風格不符或額度用完等狀況，需不斷調整提示詞或切換模型，但也因此學到AI應用與剪輯技巧。充實學習歷程，也能結交不同學校的朋友，是難得的學習經驗。

靜宜舉辦「ACG產業人才培育營隊」，吸引中區25所高中職、133名學員報名。圖／靜宜大學提供
靜宜舉辦「ACG產業人才培育營隊」，吸引中區25所高中職、133名學員報名。圖／靜宜大學提供

靜宜透過ACG營隊向下扎根AI教育，協助高中職學生探索數位內容產業。圖／靜宜大學提供
靜宜透過ACG營隊向下扎根AI教育，協助高中職學生探索數位內容產業。圖／靜宜大學提供

靜宜規劃三大主題，帶領學生體驗AI在角色、遊戲及影音創作的多元應用。圖／靜宜大學提供
靜宜規劃三大主題，帶領學生體驗AI在角色、遊戲及影音創作的多元應用。圖／靜宜大學提供

靜宜大學 營隊 學生

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

培育跨域人才 教育部磨課師精選18門AI課程 涵蓋機器學習、AIoT

嶺東科大智慧AI迎新生 打造拜師禮助師生互動

旺宏教育基金會攜手數感實驗室 帶領國中小小女科學家認識半導體及AI

培育AI跨域人才 教育部向人社領域徵件 最高補助600萬

相關新聞

管中閔搭公車婉拒讓座好尷尬 乘客問1句話逗笑他

台大前校長管中閔8月退休，他昨天在臉書分享搭公車被乘客認出的趣事，一次他婉拒對方讓座，結果兩人陷入尷尬，他撐過4站趕緊下車。另一次則是有乘客叫不出他的名字，開口問一句話將他逗笑，「見過各種打招呼的方式，這次經驗最特別」。

靜宜大學產業人才培育營隊 中區25所高中職學生探索AI新趨勢

台中市政府教育局攜手靜宜大學辦理「115年度ACG產業人才培育營隊」，吸引台中一中、台中女中等中區25所高中職、133名學員報名。靜宜資訊學院院長劉國有指出，ACG涵蓋動畫(Animation)、漫畫(Comics)及遊戲(Games)等數位內容領域，面對AI及數位內容產業發展，今年課程融入人工智慧，透過實作與成果發表，培養學生AI應用及跨域整合力，引導青年認識ACG產業趨勢，拓展學習與職涯發展。

中華大學觀光學院推海外實習 學生赴日加歷練成果獲當地媒體肯定

為培育具備國際競爭力與跨文化素養的觀光人才，中華大學觀光學院積極推動海外實習，今年暑假選送學生前往加拿大、日本北海道美唄市及富山縣立山町等地，深入餐飲服務、飯店營運、交通運輸、地方創生及觀光推廣等產業場域學習。學生透過真實職場歷練累積實務經驗、拓展國際視野，其中，學生在美唄市及立山町的實習成果更獲當地媒體報導，十分難得。

傷清華心 校長高為元道歉：沒把清大當備胎

清華大學校長高為元續任三天，就赴美參加夏威夷大學馬諾阿分校校長遴選，引發爭議。高為元昨舉行校內說明會致歉，坦承此事傷了清華人的心。高為元強調，並非把清大當作備胎，將更努力推動校務，任內每年捐出五月薪資優化學生宿舍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。