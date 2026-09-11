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中華大學觀光學院推海外實習 學生赴日加歷練成果獲當地媒體肯定

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
中華大學學生於加拿大餐飲產業實習，後排左一為駐溫哥華台北經濟文化辦事處教育組魯維廉秘書，左二為Dr.Restaurant 執行長兼中華大學校友江衍緻。圖／中華大學提供
中華大學學生於加拿大餐飲產業實習，後排左一為駐溫哥華台北經濟文化辦事處教育組魯維廉秘書，左二為Dr.Restaurant 執行長兼中華大學校友江衍緻。圖／中華大學提供

為培育具備國際競爭力與跨文化素養的觀光人才，中華大學觀光學院積極推動海外實習，今年暑假選送學生前往加拿大、日本北海道美唄市及富山縣立山町等地，深入餐飲服務、飯店營運、交通運輸、地方創生及觀光推廣等產業場域學習。學生透過真實職場歷練累積實務經驗、拓展國際視野，其中，學生在美唄市及立山町的實習成果更獲當地媒體報導，十分難得。

赴加拿大實習的觀光學院學士班學生劉子成說，他從餐飲內場基礎工作做起，經過一個月的磨練後已能獨立作業，不僅精進專業技能，也培養快速適應新環境與解決問題的能力。國際觀光與酒店管理雙學士學位學程學生范庭明則分享，海外生活讓他學習獨立規畫與自我管理，透過不同文化與工作型態的接觸，更理解國際職場樣貌，也開啟更寬廣的世界觀。

在日本北海道美唄市實習的觀光與會展活動學系學生潘鈺婷表示，透過溫泉飯店、高爾夫球場及美術館等多元場域實習，深刻體會觀光服務業對團隊合作與服務品質的重視；與當地高中生及居民交流的過程，也提升了日語溝通自信。

赴富山縣立山町實習的學生林偉翔則參與立山黑部觀光運輸服務、地方祭典及觀光調查工作，深入了解日本地方觀光發展模式。他說，透過實際接觸在地產業與居民，不僅提升語言能力與跨文化溝通技巧，也累積觀光規畫與問題解決經驗。

中華大學指出，這次的海外實習，學生團隊並針對地方觀光發展提出具體建議，獲得當地政府與媒體高度肯定。學校長期秉持「學用合一、接軌國際」教育理念，透過教育部「學海築夢計畫」及海外產學合作，持續打造多元國際學習平台。從課堂到職場、從台灣到世界，學生在海外實習中不僅強化專業能力，更培養國際移動力、跨文化溝通能力與全球視野。未來學校也將持續深化國際合作，協助學生站上更寬廣的國際舞台，成為具備全球競爭力的新世代觀光人才。

中華大學學生於美唄市及立山町實習成果獲當地媒體報導，展現國際實務學習成效。圖／中華大學提供
中華大學學生於美唄市及立山町實習成果獲當地媒體報導，展現國際實務學習成效。圖／中華大學提供

中華大學學生於美唄市及立山町實習成果獲當地媒體報導，展現國際實務學習成效。圖／中華大學提供
中華大學學生於美唄市及立山町實習成果獲當地媒體報導，展現國際實務學習成效。圖／中華大學提供

中華大學學生於日本北海道美唄市參與觀光服務與文化交流活動，並與美唄市市長桜井恒交流互動，透過實務歷練提升專業能力及跨文化溝通素養，左起為學生林羽婷、黃婷瑋、李秭榕、美唄市市長桜井恒、魏資宜、林裕翔及潘鈺婷。圖／中華大學提供
中華大學學生於日本北海道美唄市參與觀光服務與文化交流活動，並與美唄市市長桜井恒交流互動，透過實務歷練提升專業能力及跨文化溝通素養，左起為學生林羽婷、黃婷瑋、李秭榕、美唄市市長桜井恒、魏資宜、林裕翔及潘鈺婷。圖／中華大學提供

中華大學 實習 觀光

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