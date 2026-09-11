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管中閔搭公車婉拒讓座好尷尬 乘客問1句話逗笑他

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
台大前校長管中閔已經退休，他昨天在臉書分享搭公車被乘客認出的趣事。聯合報系資料照
台大前校長管中閔已經退休，他昨天在臉書分享搭公車被乘客認出的趣事。聯合報系資料照

台大前校長管中閔8月退休，他昨天在臉書分享搭公車被乘客認出的趣事，一次他婉拒對方讓座，結果兩人陷入尷尬，他撐過4站趕緊下車。另一次則是有乘客叫不出他的名字，開口問一句話將他逗笑，「見過各種打招呼的方式，這次經驗最特別」。

管中閔最近兩次搭公車時被乘客認出來，他表示，日前在公車上巧遇1名台大退休教授，兩人閒聊時，前座的1名女子突然探頭，可能是一時忘記他的名字，客氣問「請問你是那位大學的脊梁嗎？」讓他忍不住笑了起來。

他說，還有一次搭公車，外表有些年紀的男子一看到他上車，很客氣站起來喊校長，並且示意讓座給他。他不好意思接受，於是請對方繼續坐著。由於公車上人很多，他又站在男子前面，對方顯得侷促不安、只坐著一半的座位。礙於不認識，他也無法攀談，只能繼續站著。好不容易撐過4站，他趕忙下車，結束兩人的尷尬時刻。

管中閔 公車 讓座

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