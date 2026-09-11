傷清華心 校長高為元道歉：沒把清大當備胎

清華大學校長高為元續任三天，就赴美參加夏威夷大學馬諾阿分校校長遴選，引發爭議。高為元昨舉行校內說明會致歉，坦承此事傷了清華人的心。高為元強調，並非把清大當作備胎，將更努力推動校務，任內每年捐出五月薪資優化學生宿舍。

不過對於高為元捐薪致歉的說法，多名校友、清大教授都不埋單，認為高為元誠信出問題，將影響校務運作，要求校方針對高為元去留進行投票。

高為元說明會湧入三百多名師生與教職員，褒貶參半。清大副校長呂平江、主任秘書詹鴻霖表示，有關高為元的誠信與去留，校方有校監會與校務會議，將循正常校務管道進行；高會到各學院座談，最後由每學期二次的校務會議決定，新學期開學後最近的校務會議是十月廿日舉行。

高為元表示，自己了解此事傷了清華人的心，再次表達歉意，赴美是互相探索的過程，並非把清大當備胎，會更努力推動校務；此事發生後，社會各界仍支持、投資清大教育，今年八月收到二二六筆捐款，金額超過七千六百萬元，校方日前有筆十五億元捐款，預計年底前定案。

高為元強調，已捐出今年五月薪資，提供給學生宿舍優化募款計畫，也決定任內，每年五月的薪資都投入該計畫，以實際行動支持學生；清大校務永續基金規模已成長一倍，針對清大下個階段，提出「百大、百億」為發展方向。

不過曾任清大教務長、元智大學校長的清大退休教授彭宗平說，校長赴美參加遴選，一獲選就會向清大說再見，如今說要與大家攜手，這不是很諷刺嗎？中研院院士、清大終身特聘講座教授黃一農說，核心癥結是誠信，這已嚴重違背校長續任的承諾，請求校長審慎考慮走下清華主舞台，改以其他方式貢獻學校。

中研院院士、清大半導體研究學院院長林本堅說，自己與校長共事四年，經驗並不是那麼好，推動半導體學院「我們得不到學校任何幫助，尤其財務上」，如需要六千萬整修破舊建築，學校只給二千多萬，最後我們自己來，六年贊助學校三億多元，這本是清華校長要處理的。他除了質疑高的誠信，更擔心未來會不會有人不敢來競選清華校長？

清大教授周卓煇則肯定高為元是勇者。他說。人非聖賢，校長也不例外，「錯誤發生了」與「我做錯了」之間隔著責任的距離，清大人未曾期盼有「永遠正確」的校長，而是犯錯之後，不逃避掩飾，把事情做得更好。