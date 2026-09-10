網稱高雄某私大出現「中國籍老師」？遭影射學校否認、發文者已刪文

有網友在社群平台發文，指稱大學國際貿易第一堂的女老師自我介紹是中國人，從江西來的。陸委會記者會回應此事，而遭影射的樹德科技大學對外說明，最可能符合指控內容的老師是台灣籍，不是中國籍，另所義守大學也否認，原PO文已經從臉書及threads上面刪文，此事變成羅生門。

有網友在社群平台上發文指出，在上國際貿易第一堂課時，女老師自我介紹是中國人，來自江西，講話中也不斷提及「中國台灣」一詞，最後有個服過四年志願役的男生被激怒，質疑老師有無台灣居留證，老師未回應，還罵學生是「兔崽子」。

此則發文引起關注，陸委會副主委梁文傑今日主持例行記者會時表示，公私立學校，老師都必須具備台灣身分，客座或博士研究等就不需要有台灣身分，將進一步了解。

發文內容提及，此事發生在「離燕巢義大醫院最近那所私大」。距離最近的樹德科技大學說明，學校基本上不聘任大陸籍教師，本學期僅應用外語系開辦一門國際貿易課程，名稱較為接近學生所提的課程名稱，不過這堂課是台灣籍教師授課，該名老師任教多年並熱心協助招生與校務。

義守大學則表示，今年度開設的課程名稱之中，與國際貿易掛上邊的僅國際學院國財學程有「國際貿易理論與實務」，授課女老師是本國人，她是校內博士班畢業的老師，通識課程也沒有開相關課程。