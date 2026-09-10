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教部發函大學籲增校務會議學生席次 學團仍盼實質修大學法
九月大專校院陸續迎來開學，近期教育部發函大專校院，搭配獎補助款措施，引導、鼓勵學校將校務會議代表學生席次提升至八分之一，與教師代表由非兼主管者優先擔任。台灣學生聯合會今天表示，仍呼籲政府落實大學法實質修法，學生席次佔比至少應有五分之一。
台學聯表示，學生是校園治理的主體，但比起歐洲學代比例多五分之一甚至二分之一，台灣現行多只有十分之一，讓學生代表的聲音難以撼動校務決策，師生共治仍是虛有其名。
台學聯指出，肯認教育部在大學法進入逐條審查前展現實際行動，但也要再次強調，校務會議學生代表席次至少要佔五分之一，校務決策也才能合理納入學生聲音，且包括校長遴選、確保學生會獨立運作等議題，仍等待大學法修法後方得以落實。
日前朝野立委已分別提出20個大學法修正草案，立院也已完成公聽會、詢答。台學聯再次呼籲，政府能堅定支持改革訴求，重視社會對於大學法修法、高教環境改革的期待，落實「大學自治 師生共治」願景，也希望未來能進一步推進至逐條審查、完成修法，共同完成21年來全面修正的工作。
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