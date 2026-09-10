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菲律賓克拉克科技發展夯 台灣高等學府辦教育展

中央社／ 馬尼拉10日專電
2026菲律賓INTENSE Program海外教育展於克拉克登場，台菲高等教育及產業夥伴齊聚交流，共同推動國際人才培育。（國立中興大學提供）中央社
2026菲律賓INTENSE Program海外教育展於克拉克登場，台菲高等教育及產業夥伴齊聚交流，共同推動國際人才培育。（國立中興大學提供）中央社

台灣高等教育機構今天在菲律賓克拉克自由港區舉辦海外教育展，介紹赴台就學、獎學金及產學合作機會，吸引逾400名菲律賓學生參與，盼進一步加強台菲科技人才培育交流。

教育部「國際產學教育合作聯盟」菲律賓INTENSEProgram海外教育展今天在克拉克SMX會議中心舉行，由國立中興大學串聯台灣8所大專院校及菲律賓高等教育夥伴參與。

參與台灣學校包括台鋼科技大學、正修科技大學、崑山科技大學、國立中山大學、國立中正大學、國立中興大學、朝陽科技大學及靜宜大學。各校在現場介紹特色課程、獎學金及赴台就學資訊，並與菲律賓學生交流。

克拉克近年積極發展半導體及電子產業，克拉克自由港已形成相關產業聚落；菲律賓與美國今年也宣布在新克拉克市（New Clark City）推動AI產業基地，發展半導體、AI及先進製造等領域，人才培育成為當地產業發展的重要一環。

中華民國駐菲副代表楊登仕、INTENSE Program計畫主持人覺文郁、台方大專院校負責人、菲律賓高等教育委員會（CHED）官員出席活動。

中興大學國際長兼副校長周濟眾致詞時表示，台菲教育合作不應只停留在簽署合約，更重要的是持續了解菲律賓學生赴台求學的實際需求及可能面臨的問題。

他說，新型專班除提供取得學位的機會，也應進一步銜接學生畢業後的就業及職涯發展，而相關工作需要台菲大學及其他合作夥伴共同投入。

活動期間，台灣大專院校與菲律賓三寶顏大學（Universidad de Zamboanga）、南菲律賓科技大學（USTP）、STI西內格羅大學（STI West NegrosUniversity）簽署「台菲國際人才循環基地」合作備忘錄，進行人才培育、教育交流及產學合作。

此次教育展也安排台灣大專院校與菲律賓學生直接交流，學生現場詢問課程、升學及赴台生活等相關資訊。

中興大學表示，未來將持續透過教育部「國際產學教育合作聯盟」相關計畫，串聯台灣大專院校、產業及菲律賓高等教育機構，推動教育及人才培育合作。

菲律賓 克拉克 靜宜大學 中興大學

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