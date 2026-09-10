近看是經文、遠看成佛像 陳信佑細字書法讓金大圖書館變禪境

「近看是字、遠看成佛」！國立金門大學圖書館今天舉辦「觀自在・心自在」陳信佑觀音作品展，展出62幅作品，從《金剛經》、《心經》到《大悲咒》，將經典佛經轉化成莊嚴佛像，讓觀者在藝術欣賞之間，感受經典所蘊含的智慧與慈悲，金大校長洪集輝表示，《金剛經》所揭示的智慧，不僅是佛法修行的體現，也是面對人生、安頓身心的重要哲理，期盼透過此次展覽，讓更多人走近經典、走入藝術，也在觀自在之間，找到心自在的片刻。

展覽開幕儀式中，包括金門副縣長陳龍安、金門縣文化局長陳榮昌、金門縣立博物館長盧根陣、海印寺住持釋性海法師、金蓮淨苑住持滿慈法師，以及立委陳玉珍辦公室主任董志謀等到場，與創作者陳信佑共同見證這場融合佛教文化、書法藝術與人文精神的展覽。

最受矚目的作品，是陳信佑獨具特色的「細字書法佛圖」，陳以極細毛筆，把佛教經典逐字書寫，再透過文字排列、疏密與留白構成佛像輪廓；近距離觀看，眼前是工整細密的經文，拉開距離後，文字線條卻彷彿重新排列，逐漸浮現佛陀、觀音、彌勒等莊嚴形象。

這種「近看是字、遠看成佛」的視覺轉換，不只是書法技巧的展現，也讓文字本身成為藝術的一部分，從「讀字」到「觀像」，再由「觀像」回到「觀心」，觀者在視線移動之間，也被帶進由外而內的思考。

展場作品內容多元，除大日如來、普賢菩薩、文殊師利菩薩、阿彌陀佛、千手觀音等佛教題材，也有星雲大師、護台媽祖及《三國演義》等人物與經典，並融入十二生肖守護神概念，讓佛教藝術與民間信仰、傳統文化相互交會，寄託平安、智慧、慈悲與祝福。

金大校長洪集輝表示，《金剛經》所說「若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩薩」，提醒人們放下執著、觀照自心。他認為，「觀自在」不只是佛法智慧，也可以是一種生活態度；唯有能觀照自己的內心，才能自在於外在環境。

洪集輝指出，大學圖書館不只是收藏知識的場所，也應成為校園文化交流與心靈沉澱的空間，此次展覽把經典、書法、繪畫與傳統文化放在同一個場域，讓原本抽象的經文透過藝術被重新看見，也讓人們在繁忙生活中放慢腳步。

「一字一世界，一筆一慈悲。」陳信佑以數萬字的細密書寫堆疊出佛像，也讓經文不再只是需要閱讀的文字，對走進展場的觀者而言，或許近看是一段經文，遠看是一尊佛像，而真正想留下的，是回望自己內心後，那一刻難得的平靜。展覽自9月10日起至10月16日止，每日上午8時至下午5時於金門大學圖書館展出，歡迎師生及民眾參觀。

國立金門大學今天辦「觀自在・心自在」陳信佑觀音作品展，與會貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影

國立金門大學今天辦「觀自在・心自在」陳信佑觀音作品展，海印寺住持釋性海法師也致詞肯定這場展覽。記者蔡家蓁／攝影

國立金門大學今天辦「觀自在・心自在」陳信佑觀音作品展，陳信佑表示，期盼每一位走進展場的觀者，都能在一幅幅作品前放慢腳步，在文字與圖像之間尋找屬於自己的感動。記者蔡家蓁／攝影

國立金門大學今天推出「觀自在・心自在」陳信佑觀音作品展，陳信佑（左二）親自為金門副縣長陳龍安（右三）、金門縣文化局長陳榮昌（右二）、金門縣立博物館長盧根陣（右一）等人解說。記者蔡家蓁／攝影