從同間教室走上不一樣的路 蔡英文談蔡明忠：見證台灣經濟變化

前總統蔡英文表示，她跟同學蔡明忠從同一間教室出發，後來走上很不一樣的路。蔡明忠從企業、金融跟產業發展的角度，看到台灣經濟變化。她則從學術、經貿談判、政府的治理，到後來自己都沒想到擔任的總統。最有意思的，不是誰看見的台灣比較正確，而是由不同視角拼出更完整的台灣。

蔡英文與大學同學、富邦集團董事長蔡明忠，10日一同出席台大椰林講座「同一座島嶼，不同的視角：看見台灣的改變」。

蔡英文致詞說，很高興又回到台大，今天和她的大學同班同學蔡明忠一起坐在這裡，確實有一種回到大學教室的感覺。記得兩年多以前，他們一起參加台大國際政經學院的揭牌典禮，當時受到蔡明忠很多協助，所以她把蔡明忠請到官邸來請吃了一頓飯，並說：「這就是你的責任了。」

蔡英文回顧道，當年在台大求學時，他們一起上英美法課，授課老師是當時非常有名的英美法學者叫呂光，都以英語授課。她打趣道「台大法律系的學生，看到英文都會跑掉」，所以當時只有四個人選修，每個人每堂課都要出席，才能做有意義的教學。

蔡英文笑稱，當時老師常常請她把缺席的同學找回來，不過缺席的也不只蔡明忠一個人，缺席的還有其他人。她心裡納悶，自己為什麼要每天都坐在那裡，被老師差遣去把同學找回來，「我為什麼那麼乖」？今天學校則把他們兩人都請回來，而且準備了題目。

她憶及，當年呂光老師的教學方式，就是一般所說的「蘇格拉底式」教學方式。老師會請同學先看完一個案件之後，然後上課時不斷地問問題，「一直問到你答不下去為止，聽起來是蠻恐怖的」。今天她和蔡明忠等一下坐下來，就有點像當年的情境，讓同學盡量問。

蔡英文說，她跟蔡明忠從同一間教室出發，後來走上很不一樣的路。蔡明忠從企業、金融跟產業發展的角度，看到台灣經濟一路走來的變化。她則從學術、經貿談判、政府的治理，到後來自己都沒想到擔任的總統。從不同位置，看著台灣走過民主化、全球化，也一步一步地走向世界。

她坦言，他們坐在台大教室裡的那個年代，台灣還在戒嚴。經濟正在快速地起飛，很多科技產業也才剛剛開始發展。當時大概都很難想像50年後的台灣，總統可以由人民直接選出，而且女生也可以當總統，甚至是副總統。

蔡英文更說，當時大家也很難想像，有一天可以在網路上直接批評總統，甚至於現任、卸任的總統偶爾也會在網路上回應留言。可能更沒有想到，50年後，一座2,300萬人的島嶼，因為科技、半導體和民主，在世界經濟跟國際政治裡扮演著非常重要的角色。

蔡英文表示，今天最有意思的，不是她和蔡明忠誰看見的台灣比較正確，而是他們從不同的位置出發，回頭看這座島嶼，也許可以把這些不同視角放在一起，拼出一個更完整的台灣。

「50年前，我們坐在台大的教室裡，看著一個正在快速改變的台灣；50年後，我們回到這裡，台灣已經跟當年非常不一樣。」她說，每一個世代都有自己必須回答的問題。他們這一代經歷了民主化、經濟起飛和全球化；如今年輕世代面對AI、氣候變遷、地緣政治，一個變動速度更快的世界。

蔡英文提到，50年前，他們坐在台大的教室裡，不知道今天台灣會是什麼樣子。同樣的，今天坐在這裡的各位，也不會知道50年後自己會在哪裡。但是50年後的台灣會是什麼樣子，其實從今天就已經開始由大家來決定了。

蔡英文表示，今天，她不只是想和蔡明忠一起回頭看看，這50年來台灣走得多遠；更期待和大家一起想一想，下個50年，希望台灣成為什麼樣的國家。