蔡英文、蔡明忠對談台大師生 面對AI焦慮蔡明忠給八字箴言

台灣大學10日椰林講座邀請前總統蔡英文及富邦集團董事長蔡明忠，以「同一座島嶼，不同的視角：看見台灣的改變」為題和師生對談。對於AI時代定位，蔡明忠勉勵學子在AI焦慮下「放慢腳步、享受慢學」。

台大自2023年起設立「椰林講座」，邀請在學術或企業領域具成就或國際影響力的人士演講。今日講座邀請蔡英文及蔡明忠，以「同一座島嶼，不同的視角：看見台灣的改變」為題和師生對談。

台大校長陳文章開場致詞時表示，這是椰林講座首度迎來政治與企業界兩位頂尖領袖同台對談。他指出，蔡英文與蔡明忠為台大法律系昔日同窗，當年扎根於嚴謹的英美法訓練；蔡英文歷經美、英名校的法學與政經洗禮，累積深厚的涉外談判思維與國際視野，引領台灣完成多項關鍵轉型；蔡明忠則率領富邦集團將營運規模成長逾十倍，始終秉持「取之於社會、用之於社會」的信念深耕公益、默默回饋高教。

蔡英文詞時回顧，半世紀前與蔡明忠在台大同窗求學，隨後各自走向公共治理與企業經營的不同道路，見證台灣歷經民主化、經濟起飛到走向世界的深刻蛻變。她指出，昔日難以想像的民選總統、女性元首或多元的網路對話空間，這些改變皆是各世代在各自崗位上默默深耕、推動社會持續向前的成果。她特別以近期備受矚目的大學校園宿舍改建為例，比喻宿舍生活就像是民主社會最基礎的縮影–多元背景的青年在日常磨合中學習清楚表達自身需求、傾聽他人聲音並凝聚共識；唯有願意理解不同群體的視角與感受，才能拼出更完整的台灣圖像。

回顧自身台大法律系求學與英美留學歷程，兩位講者針對跨域思維與 AI 時代定位分享深刻洞見。蔡英文指出，科技始終無法取代人性，法律既是專業亦是回應社會秩序的社會科學；面對新興挑戰，法律人應學會駕馭科技並持續以法學專業引領社會前行。蔡明忠則勉勵學子在AI焦慮下「放慢腳步、享受慢學」，他以蔡英文從政而成為總統，他從商也小有成就為例，認為法律人從扎實的邏輯訓練出發，未來有無限的發展空間。唯有深刻認識自我的長處與短處，並將各階段經驗化為成長養分，才能在變局中建立無可替代的定位。

針對現場同學關切身為領導人如何易地而處與青年成長議題。談及身份轉變與未知挑戰，蔡英文勉勵年輕人保持學習與廣結益友，透過同儕間的持續對話與激盪共同進步，才不致被快速變遷的時代推著走；蔡明忠則鼓勵學子不要自我設限，也不必放棄任何追求，即使未來志向與所學不同，只要沉著扎根、保持熱情，人生的每一步嘗試都能成為開創新局的基石。

談及如何跨越立場分歧與同溫層隔閡時，蔡英文表示，台灣的民主賦予每個人自由發聲的空間，面對歧見時，更應發揮法律人「在繁雜事實中梳理中性文字」的訓練，從共同語言和感受為溝通的出發點，找出多元社會的最大公約數；蔡明忠亦深有感觸地表示，人往往是被自我擊敗而非外在逆境，唯有透過真誠對話消弭撕裂、凝聚共識，社會才能攜手穩健前行。