數理師資荒！彰師大招STEM公費生 2年培育免教甄直接分發

中學數理與資訊科技師資短缺，偏鄉地區尤其嚴峻，彰化師範大學將開辦「STEM領域師資培育碩士公費專班」，每年招收30名具數理背景、尚未取得教師證的學士畢業生，以及有志轉職的理工人才，兩年內完成碩士學位與教師培育。公費生通過教檢後，畢業不必參加教甄即可任教，目前薪資約5.5萬元，但須服務滿6年。

彰師大科教所長鄭章華表示，這項計畫希望3年培育90名教學戰力，公費生入學時即可選填未來服務學校志願，完成培訓、取得學位及教師證後，依志願分發任教。

彰師大過去是培養中等學校師資的三大師範大學之一，承辦此次專班的科學教育研究所已有超過40年科教與師資培育經驗。鄭章華說，專班涵蓋數學、物理、化學及資訊科技4項專長，每學年招收30人，採「雙導師制」，由學術導師提供學術協助，師培老師則由曾獲師鐸獎、教學卓越獎等肯定的專家教師擔任，傳承教學實務經驗；課程也將回應AI時代的教學變革，縮短理論與實務落差。

公費生除免學雜費，每月可領1萬元生活津貼，另有租屋補助，但每學年須完成72小時義務輔導，安排至鄰近縣市偏遠地區及教育優先區中學，提前熟悉教學場域，畢業後也須實際任教滿6年。

鄭章華指出，專班採「團進團出」方式，碩一上通過教師資格考試，碩二上進入學校實習，碩二下完成實務報告及論文口試，兩年內取得學位，畢業後即可分發任教。

科教所發現，部分在職理工人才也會利用夜間班進修並修習教育學分，顯示仍有投入教職的意願。專班9月22日起開放網路報名，採資料審查及面試招生。

彰師大校長陳明飛指出，進入彰師大的學生仍有很大比例想當老師，但須經教檢、教甄，學生認為成為正式教師存在許多不確定性，因此不少人最後選擇進入業界。

陳明飛表示，物理、化學、數學及資訊等專長在業界較容易找到工作，教育部評估未來兩年台灣中學教育師資將相當缺乏，目前也積極與師範體系學校尋求解方，他認為這項計畫是教育部「走對的第一步」。