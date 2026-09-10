快訊

習近平的「江式遺產」？解讀高調紀念江澤民的政治涵義

赴美覓職爆爭議 校長高為元親上火線致歉：非把清大當備胎

棒球／日職唯一3千安張本勳辭世享壽86歲 曾給王柏融高度評價

聽新聞
0:00 / 0:00

赴美覓職爭議清大舉行校長說明會 高為元致歉：非把清大當備胎

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
清華大學校長高為元（中）遭爆今年5月1日續任清大校長後第3天就赴美覓職，清大今舉行校長說明會，高為元親上火線向校友及學生和教職員說明。記者王駿杰／攝影
清華大學校長高為元（中）遭爆今年5月1日續任清大校長後第3天就赴美覓職，清大今舉行校長說明會，高為元親上火線向校友及學生和教職員說明。記者王駿杰／攝影

清華大學校長高為元遭爆今年5月1日續任清大校長後第3天就赴美覓職，爭議延燒1個多月，高今親上火線向校友及學生和教職員說明，他表示，他了解這件事情傷了蠻多清大人的心，之後會更努力地來推動校務。

清大今舉行校長說明會，針對日前接受國外大學校長遴選邀請所引發的討論，媒體聯訪時，高為元說，這是一個探索的過程，是為了互相了解，並不是把清大作為備胎。這件事情發生後，清大還是有外界支持，不管是透過校友們慷慨的捐贈，或是在一些替清大發言的社會人士。

高為元在說明會指出，此事造成師生、校友及關心清大人士的疑慮與不安，他再次表達歉意，也感謝這段期間來自各界的批評、建言與支持。這次經驗讓他更深刻體會校長職務所承擔的責任，以及清大人對學校的深厚情感與期待，未來將以更審慎的態度及具體行動回應這份期待與信任。

高為元指出，儘管近期受到高度關注，社會各界支持清大、投資教育的力量依然持續。清大今年8月共收到266筆捐款，總金額超過7600萬元；另有校友表達超過6億元的捐款意願，以及超過1.5億元的實物捐贈，目前仍在進一步洽談。此外，學校日前也確認一筆15億元捐款，預計於年底前定案。

高為元表示，每一筆捐款都代表校友與社會各界對清華長期發展的期待，也提醒學校必須以更好的教育、研究與校園環境回應這份支持。

為支持學生學習與生活環境的持續改善，高為元日前也將今年5月的薪資捐給學校「學生宿舍優化募款計畫」，並決定在校長任期內，每年5月的薪資均投入該計畫。他表示，希望從自身做起，以實際行動支持學生，也期待帶動更多力量投入校園環境改善，讓清大學生擁有更好的學習與生活空間。

過去四年，在全體清大人與社會各界共同努力下，清大校務永續基金規模已成長一倍，並持續推動傑出人才獎勵、研究與學習環境改善及校園建設，國際排名亦創下歷來最佳成績。

高為元表示，現在更重要的是思考清大下一個階段要走向哪裡。他提出「百大、百億」作為清大未來重要發展方向，將持續提升研究與教學能量、延攬國際優秀人才、深化全球合作，同時厚植校務永續基金，為學校長期發展建立更穩健的基礎。

高為元表示，清大下一階段的使命是走向世界。面對各界的期待，學校將持續傾聽不同聲音、凝聚共識，以具體成果回應社會的支持。 希望讓更多人看見清大的研究、教育與人才，讓台灣的清大，成為世界的清大。

清大今舉行校長說明會。記者王駿杰／攝影
清大今舉行校長說明會。記者王駿杰／攝影

清大 赴美 校長

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

續任清大校長第3天赴美覓職！教授籲直球對決…高為元10日親上火線說明

清大迎2380名大學新鮮人 新生領航營從認識自己出發

電機科系夯…陽明交大3組全進二類前5 校方揭關鍵

清大出手！校長高為元赴美覓職爭議 清華校監會已開會討論

相關新聞

赴美覓職爭議清大舉行校長說明會 高為元致歉：非把清大當備胎

清華大學校長高為元遭爆今年5月1日續任清大校長後第3天就赴美覓職，爭議延燒1個多月，高今親上火線向校友及學生和教職員說明，他表示，他了解這件事情傷了蠻多清大人的心，之後會更努力地來推動校務。

台中某國中生疑遭逼「土下座」道歉 教育局：已啟動調查與輔導

台中市某國中學生疑似遭到霸凌，被迫拍下「土下座」道歉照片，且網傳該生在網路群組被公審、家長已經報警提告等等。台中市教育局指出，學校已經啟動校園事件處理機制，目前還在釐清事發經過，教育局已責成校方關懷並輔導學生。

要不要爆料蔡英文上課時的趣事 蔡明忠：她不要爆料我就好了

前總統蔡英文上午在台大校長陳文章陪同下在台大與大學同學、富邦集團董事長蔡明忠出席台大椰林講座系列「同一座島嶼，不同的視角：看見台灣的改變」。

培育AI跨域人才 教育部向人社領域徵件 最高補助600萬

為回應人工智慧發展及高等教育人才培育轉型需求，教育部啟動「人文智慧AI人才淬鍊計畫」及「人文社會跨域創新與主動學習推進計畫」徵件，鼓勵全國公、私立大學教師及人社領域相關學院參與，每案計畫最高可補助560萬與600萬。

高考二級考試增列21名 總需用名額增至99人

考試院院會今天通過，115年高考二級考試增列需用名額21名，從原公告78名增加至99名，考試將於10月3日至4日舉行第一試筆試。

文化部長李遠會面英布克獎執行長 1張照片揭「台灣漫遊錄」翻譯秘訣

「台灣漫遊錄」拿下英國國際布克獎之後，台灣與英國文學界有更多的聯繫。文化部長李遠9日與布克獎基金會（Booker Prize Foundation）執行長蓋比·伍德（Gaby Wood）在倫敦的駐英代表處會面。蓋比送給李遠一張透過「重複曝光」將楊双子與金翎的影像疊在一起的藝術照。她表示，這張照片隱喻譯作的特質、作者和譯者的關係是「兩顆頭，兩個心靈(Two heads，Two minds)」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。