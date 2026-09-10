赴美覓職爭議清大舉行校長說明會 高為元致歉：非把清大當備胎

清華大學校長高為元遭爆今年5月1日續任清大校長後第3天就赴美覓職，爭議延燒1個多月，高今親上火線向校友及學生和教職員說明，他表示，他了解這件事情傷了蠻多清大人的心，之後會更努力地來推動校務。

清大今舉行校長說明會，針對日前接受國外大學校長遴選邀請所引發的討論，媒體聯訪時，高為元說，這是一個探索的過程，是為了互相了解，並不是把清大作為備胎。這件事情發生後，清大還是有外界支持，不管是透過校友們慷慨的捐贈，或是在一些替清大發言的社會人士。

高為元在說明會指出，此事造成師生、校友及關心清大人士的疑慮與不安，他再次表達歉意，也感謝這段期間來自各界的批評、建言與支持。這次經驗讓他更深刻體會校長職務所承擔的責任，以及清大人對學校的深厚情感與期待，未來將以更審慎的態度及具體行動回應這份期待與信任。

高為元指出，儘管近期受到高度關注，社會各界支持清大、投資教育的力量依然持續。清大今年8月共收到266筆捐款，總金額超過7600萬元；另有校友表達超過6億元的捐款意願，以及超過1.5億元的實物捐贈，目前仍在進一步洽談。此外，學校日前也確認一筆15億元捐款，預計於年底前定案。

高為元表示，每一筆捐款都代表校友與社會各界對清華長期發展的期待，也提醒學校必須以更好的教育、研究與校園環境回應這份支持。

為支持學生學習與生活環境的持續改善，高為元日前也將今年5月的薪資捐給學校「學生宿舍優化募款計畫」，並決定在校長任期內，每年5月的薪資均投入該計畫。他表示，希望從自身做起，以實際行動支持學生，也期待帶動更多力量投入校園環境改善，讓清大學生擁有更好的學習與生活空間。

過去四年，在全體清大人與社會各界共同努力下，清大校務永續基金規模已成長一倍，並持續推動傑出人才獎勵、研究與學習環境改善及校園建設，國際排名亦創下歷來最佳成績。

高為元表示，現在更重要的是思考清大下一個階段要走向哪裡。他提出「百大、百億」作為清大未來重要發展方向，將持續提升研究與教學能量、延攬國際優秀人才、深化全球合作，同時厚植校務永續基金，為學校長期發展建立更穩健的基礎。

高為元表示，清大下一階段的使命是走向世界。面對各界的期待，學校將持續傾聽不同聲音、凝聚共識，以具體成果回應社會的支持。 希望讓更多人看見清大的研究、教育與人才，讓台灣的清大，成為世界的清大。