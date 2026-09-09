蔡明忠、張國恩東海開學第一課：做自己 成為AI無法取代的人

AI快速改變學習與職場樣貌，大學生花四年到底該學什麼？富邦集團董事長蔡明忠首次以東海大學董事身分公開出席「大學入門」新生開學典禮，與校長張國恩共同為逾3200名新生揭開大學第一堂課。蔡明忠說，人最重要的，就是要學習做自己；張國恩則直言，不要花四年，只學會一件AI幾秒鐘就能完成的事情。

東海大學8日舉行115學年度「大學入門」新生開學典禮，今年以「Response・Ability」為主題，將「責任」重新詮釋為回應的能力，期待新生面對自己、他人與世界時，能理解問題、做出選擇，並為自己的選擇負責。

蔡明忠從52年前自己也是東海新鮮人的經驗談起，將半世紀的人生、創業及國際經驗濃縮成五個提醒，包括學習做自己、保持好奇並培養觀察力、多交些好朋友、學好一個外國語言及培養國際觀，以及保持信念。

蔡明忠回憶，52年前自己也和台下學生一樣，第一次離開家、第一次住宿，許多人生「第一次」都發生在東海。雖然後來轉學台灣大學法律系，但東海短短一年，對往後人生仍產生深遠影響。

他給學生的第一個提醒就是「學習做自己」。蔡明忠說，「人最重要就是要學習做自己。」做自己不是任性，而是誠實面對自己。大學四年不要急著替人生定型，也不必只想著畢業後進哪一家科技大廠，而應允許自己嘗試、犯錯、跨領域甚至重新選擇。

面對快速變動的產業環境，蔡明忠也鼓勵學生保持好奇心、培養觀察力。他回顧自己返台後與父親、弟弟共同投入事業，從百貨、金融一路走到電信與數位零售，台灣電信市場開放後投入台灣大哥大，消費型態改變後又從電視購物走向momo電商。

他指出，「機會是留給準備好的人」，成功未必只是比別人聰明，而是能不能持續觀察世界，在變動中看見別人還沒看到的機會。

蔡明忠也提醒新生，大學不只是學知識，更重要的是「認識人、學習怎麼跟人相處」，不要讓四年只剩手機與螢幕。他透露，直到今天，最好的朋友仍是當年東海大一同寢室的三位室友；學生也應把握大學時期，多認識不同背景的人。

談到AI浪潮，蔡明忠表示，未來答案與知識會愈來愈容易取得，但科技無法替一個人決定什麼值得追求。「AI可以提供答案，卻不能替你回答『我要成為誰』。」因此愈是AI時代，愈需要認識自己、建立判斷力，並知道自己真正相信什麼。

張國恩則直指，AI時代大學教育也必須改變。他指出，知識可以被AI取代，能力會被AI部分取代，但態度永遠不會被取代。當AI幾秒鐘就能提供大量資訊，重要的已不是記住多少，而是能不能判斷資訊真假、理解問題，甚至提出真正重要的問題。

他提醒新生，「不要花四年，只學會一件AI幾秒鐘就能完成的事情。」未來真正的競爭，不是和AI比誰做得快，而是能不能利用AI，把原本做不到的事情做到，「AI不是取代你的思考，而是用來放大你的能力。」

張國恩也期許學生培養「追求完美」與「負責任」兩種態度，因為AI可以提供分析與建議，但最後做決定、承擔結果的仍然是人。他期待四年後學生離開校園時，不只擁有知識與執行力，更能成為一個值得信任、值得託付的人。