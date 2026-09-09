嶺東科大智慧AI迎新生 打造拜師禮助師生互動

嶺東科技大學今日舉辦115學年度新生始業活動，活動亮點為519吋大型智慧電視牆融入傳統拜師禮，透過大型螢幕及現場即時轉播，讓新生清楚掌握儀式流程，並與師生互動，打造科技與傳統文化融合的嶄新迎新體驗。

今日新生始業活動，以「初見・啟程」揭開序幕，透過學校簡介及校史影片，讓新生快速認識嶺東的發展歷程與校園環境；隨後拜師禮接續登場，代表新生正式踏入大學階段，也象徵師長將陪伴學生在未來的學習旅程中探索自我、累積專業、勇敢追夢。

嶺東科技大學校長陳仁龍表示，AI快速發展正在改變學習方式與產業樣貌，大學教育除了培養專業能力，更重要的是讓學生具備持續學習、善用科技及解決問題的能力。學校積極推動AI教育與智慧校園，希望學生從入學第一天就開始接觸AI、理解AI，進一步學會運用AI成為學習與成長的助力。

為讓新生掌握AI時代的學習趨勢，人工智慧推展中心執行長楊晴雯以「AI賦能，翻轉你的未來」為題專題講座，從學習、生活及未來職涯等面向，帶領新生認識AI工具的應用，鼓勵學生善用科技提升學習效率、拓展學習方式，培養迎向未來產業變化所需的數位能力。

校方更安排院系時間及社團博覽會，讓新生進一步認識所屬學院、系所特色及豐富的社團資源，在專業學習之外探索興趣與專長。

陳仁龍指出，校方希望每位學生都能在校園中找到自己的方向，將持續以AI科技賦能教育，打造智慧、創新的學習環境，陪伴新生善用AI拓展視野，勇敢迎向未來，開創屬於自己的精彩篇章。