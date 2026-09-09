翁啟惠獲頒台東大學名譽博士 暢談AI驅動生醫創新

國際醣科學權威、中央研究院前院長翁啟惠9日獲台東大學頒授名譽博士學位，表彰他在醣科學、生醫研究的卓越貢獻。典禮後翁啟惠分享AI如何推動生醫研究與精準醫療發展。

頒授典禮於今天上午10時許在台東國立台東大學知本校區颯德固講堂舉行，由副校長胡焯淳介紹翁啟惠院士傑出事蹟，校長鄭憲宗頒授名譽博士學位證書。

台東大學提供資料表示，翁啟惠畢業於國立台灣大學，取得美國麻省理工學院化學博士學位，長年投入化學生物學、有機合成與醣類科學研究，是世界醣科學領域的重要開創者之一。他早年以固相法合成具有活性的蛇毒蛋白，並首創「程式設計自動化醣和醣蛋白的合成技術」，研究成果進一步延伸至疫苗、藥物與疾病檢測等生醫應用。

翁啟惠致詞時表示，很榮幸獲頒台東大學名譽博士學位，並勉勵同學在校期間培養獨立思考能力，未來才能從容面對AI帶來的變革；也鼓勵同學珍惜台東依山面海的學習環境，充實知識與能力，為未來面對各種挑戰做好準備。

典禮後翁啟惠以「AI驅動的生醫創新」（AI-DrivenBiomedical Innovation）為題發表演講，分享AI如何推動生醫研究與精準醫療發展。

他說，生醫產業正從疾病治療、精準醫療走向早期檢測與預防的「精準健康」，AI可應用於新藥設計、臨床試驗、疾病診斷等領域。他也分享研究團隊運用AI與大數據分析1500萬筆冠狀病毒棘突蛋白序列，尋找病毒不易突變的區域，進而發展具有廣泛保護力的低醣廣效疫苗；未來若結合人體基因資料庫與AI，更有機會實現個人化醫療。

台東大學表示，翁啟惠與台東大學有一段巧妙的緣分，同樣誕生於1948年。走過近80載歲月，一位從台灣走向世界，成為國際醣科學領域的頂尖科學家；一所從台灣省立台東師範學校一路發展為今日的國立台東大學。78年後，兩條各自精彩的生命軌跡，因一紙名譽博士證書在台東交會。

而這份緣分其實早已埋下伏筆，翁啟惠長年培育科研人才，其學生洪上程院士目前即擔任台東大學特聘教授，兩代科學家的學術傳承，也讓台東大學與世界頂尖科研建立起深厚連結。

鄭憲宗表示，頒授翁啟惠院士名譽博士學位，不僅是向其卓越學術成就致上崇高敬意，更期待透過他的人生典範與科研精神，鼓勵年輕世代勇敢探索未知、堅持創新，並以知識與人文關懷回應世界的重要挑戰。