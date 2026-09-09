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30＋大學聯合開學 「大嬸陪聊」分享點滴

中央社／ 台北9日電

鼓勵終身學習的30+大學，今天舉辦聯合開學典禮，全國60校共開了175班。58歲周宗弘就讀實踐大學法律系，分享如何透過「大嬸陪聊」攤位，開啟一場關於傾聽的社會實踐。

教育部在「第三人生大學」的基礎上，115學年度擴大為「30+大學」，將學習對象擴大為30歲以上的成人，今天在台北舉辦聯合開學典禮，並透過網路連線與全台各校連線。

58歲的周宗弘就讀實踐大學法律系，今天受邀在典禮中分享。她從美國街頭的「奶奶陪聊」獲得靈感，在校園內推動「大嬸陪聊」，先後走了3個地方，傾聽40多人訴說心事。

周宗弘印象最深刻的是一名40多歲教授說，原本不太習慣跟人說心事，沒想到聊著聊著聊出安全感，並意外發現換個角度來觀看，心情就完全不一樣了。

周宗弘說，參加30+大學，不要只當作「回來上課」，因為過程中的一個念頭，都有可能成為人生下半場的起點，只要願意繼續學習，人生充滿無限可能。

73歲回到暨南大學中文系學習的倪祖望分享了幾張用AI生成的照片，圖中的他滿臉笑容，手中展示出幾張撲克牌。他幽默地說，當初是向AI分享了大學學習的點滴，請AI模擬自己80歲以後的樣貌，就生成了這樣「一副好牌」的畫面。

今天各校連線時，出現網路錯誤、聲音出不來等零星狀況。隨後致詞的教育部終身教育司長梁學政打趣地說，這就像30+試辦計畫一樣，只要是願意嘗試、當中不斷修正，偶爾遇到跌跌撞撞也沒關係，「不是很完美，才是真實的。」

梁學政提到，30+一方面是鼓勵學習第二專長，一方面則是讓一些過去因家庭經濟、人生規劃無法念大學的民眾，也有機會回到學校。他印象最深刻的是一名慈濟師姐曾分享，很感謝可以圓大學的夢，不用等到來世。

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