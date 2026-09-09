4年要學AI取代不了的事 蔡明忠給東海新鮮人5提醒「學會做自己」

AI愈強，人愈要知道自己是誰。富邦集團董事長蔡明忠首次以東海大學董事身分出席「大學入門」新生開學典禮，與校長張國恩共同為3200名新生上大學第一堂課。蔡明忠以自己52年前也是東海新鮮人的經歷，送給學弟妹5個人生提醒；張國恩則提醒AI時代的大學生，「不要花4年，只學會一件AI幾秒鐘就能完成的事情」，真正不可取代的，是人的判斷、態度與責任。

東海大學8日舉行115學年度「大學入門」新生開學典禮，今年以「Response・Ability」為主題，將「責任」重新詮釋為「回應的能力」，期許新生面對自己、他人與世界，理解問題、做出選擇並為選擇負責。

蔡明忠回憶，52年前第一次離家、住宿，許多人生「第一次」都在東海發生；雖然後來轉學台大法律系，但在東海一年的經歷仍深深影響他。

他給新生5個提醒，包括「學習做自己」、保持好奇與觀察力、多交朋友、學好1個外國語言培養國際觀，以及「保持信念」。他說，做自己不是任性，而是誠實面對自己，大學4年不必急著替人生定型，應勇於嘗試、跨領域，在探索中找到方向；面對快速變動的世界，則要持續觀察、保持好奇，機會往往留給準備好的人。

蔡明忠也特別提醒新生多交朋友。他說，自己後來轉學台大，至今最好的朋友仍是當年東海大1同寢的3名室友。大學不只是學知識，也要學習認識人、與人相處。此外，要走出熟悉環境、培養國際觀，思考「下一個10年，世界會怎麼走？我在這其中，希望扮演什麼樣的角色？」他認為AI愈強，愈需要認識自己、建立判斷力，知道自己真正相信什麼。

這位「老學長」最後也叮嚀新生，追求理想別忘了照顧自己，要好好吃飯、規律運動、維持正常作息，遇到壓力也要懂得求助。

張國恩則指出，AI能取代知識，部分能力也會被取代，但「態度永遠不會被取代」。AI能在幾秒內提供大量資訊與答案，學生更重要的是判斷資訊真偽、理解問題本質，以及提出真正重要的問題。

他說，「不要花4年，只學會1件AI幾秒鐘就能完成的事情」，AI時代不是和AI比誰做得快，而是善用AI放大自己的能力。張國恩期許學生培養「追求完美」與「負責任」兩種態度，不輕易接受「差不多就好」，也要明白AI只能提供分析建議，最後做決定、承擔結果的仍是人。

他期許4年後，社會談起東海學生，不只是說他們聰明、有能力，而是「把事情交給東海的學生，我很放心」。

東海近年持續推動AI教育、跨域課程及半導體與智慧科技人才培育，強調讓學生學會與AI協作，培養能駕馭科技而非被科技取代的人才。