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中原大學攜手魯汶大學辦首屆神經探針工作坊 跨域整合半導體與腦科技

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
來自魯汶大學的學者、歐洲神經科技產業執行長與國內產官學研專家參訪「德微亞昕先進功率半導體共構教育基地」。圖／中原大學提供
來自魯汶大學的學者、歐洲神經科技產業執行長與國內產官學研專家參訪「德微亞昕先進功率半導體共構教育基地」。圖／中原大學提供

中原大學攜手比利時魯汶大學（KU Leuven），於9月7、8日舉辦「2026中原－魯汶聯合國際工作坊：從半導體邁向神經電極」，共同探討神經探針、腦機介面、神經調控、半導體製程與人工智慧等前瞻技術之發展。

本次活動以「從半導體邁向神經電極」為主軸，推動半導體技術與腦科技跨域融合，透過國際學術交流與合作，進一步將台灣深厚的半導體製造優勢，延伸至神經電極與神經介面技術開發，開創精準醫療、智慧醫療與腦機介面應用新契機。

半導體產業學院院長傅昭銘表示，神經探針是新世代神經科學與腦機介面的關鍵技術，可用於量測及刺激神經系統訊號，功能涵蓋腦功能解析、神經疾病研究、深腦刺激及神經義肢等領域。

此次特別邀請國際知名學者與產業專家來台分享最新研發成果，包括比利時魯汶大學神經科學系教授Myles McLaughlin介紹神經調控與腦刺激研究；ATLAS Neuro執行長Arno Aarts分享神經探針設計與製造實務；法語魯汶大學教授Christian Renaux則探討半導體製程與微機電系統（MEMS）技術在神經元件製造上的應用。

議題涵蓋神經網路模擬與AI、神經訊號放大器IC設計、器官晶片技術、在體神經電生理量測、大腦植入裝置、神經外科臨床需求及訊號擷取系統等，完整呈現神經探針從研發到臨床應用的發展脈絡。

活動第二天舉辦「Future of Neural Probe Technologies」議題論壇及「Future Collaboration Between CYCU and Leuven」圓桌會議，深入討論前瞻技術發展方向與跨國合作模式。傅昭銘表示，台灣擁有世界級的半導體產業基礎，若結合神經科學、生醫工程與人工智慧，定能奠定國際競爭優勢。

國內學者在專題演講，分享神經科技相關研究成果。圖／中原大學
國內學者在專題演講，分享神經科技相關研究成果。圖／中原大學

中原大學 半導體 神經

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