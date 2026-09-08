國際人工智慧奧林匹亞競賽 台灣榮獲3銀4銅

教育部補助中央大學帶隊參與國際人工智慧奧林匹亞競賽，在108個國家及地區、466名學生中，台灣8名學生總計獲得3銀4銅的佳績，台中一中學生最佳個人排名為第44名。

中央大學今天發布新聞稿指出，第三屆國際人工智慧奧林匹亞競賽今年在哈薩克舉行，教育部國民及學前教育署補助中央大學資訊工程學系辦理國際人工智慧奧林匹亞競賽（IOAI 2026）國家代表隊選拔、培訓及參賽工作，代表台灣參賽的8名學生，總計獲得3銀4銅的佳績。

中央大學表示，3名銀牌獲獎者為台中市立台中第一高級中等學校學生洪鈞睿、個人排名第44名、中崙高級中學學生溫恩翰、個人排名第47名及台南第一高級中學學生王泓閔、個人排名第97名。

而4名銅牌獲獎者為高雄高級中學學生顏康宇、個人排名第113名、高雄女子高級中學學生黃品薰、個人排名第125名、台北市非學校型態實驗教育學生謝孟杉、個人排名第156名及台北市私立靜心高級中學學生邱彥淞、個人排名第162名，表現優異。

中央大學表示，本屆參賽國家及地區達108個，規模僅次於國際數學奧林匹亞競賽，為目前第二大國際科學奧林匹亞競賽。

中央大學也說，人工智慧為國家重點發展領域，透過選送優秀學生參加IOAI，可讓青年學子與各國選手同場競技，展現台灣AI人才培育成果，未來仍將持續辦理選拔與培訓，發掘具潛力AI人才，並藉由參與國際賽事促進跨國交流，提升學生的國際視野與競爭力。