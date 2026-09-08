史丹佛、康乃爾優秀醫療人才來台交流 北榮10年培訓49國逾1200人

台北榮總今舉辦「國際交流日」活動，邀請來自美國、英國、德國、荷蘭、新加坡等在院進修學員與一級主管共同交流。北榮院長陳威明表示，今年將透過史丹佛大學、康乃爾大學、加州大學聖地牙哥分校、新加坡國立大學遴派優秀進修學員來該院交流，奠定北榮與世界頂尖醫學中心臨床訓練合作的里程碑。

從2016年至2026年，至北榮進修的外籍學員來自5大洲、49個國家，共有1200餘人次。陳威明表示，這些數字代表的不僅是訓練規模，更是與全球醫療人才建立的深厚友誼與信任。許多當年學員及訪問學者，如今已是各國醫療領域的優秀醫師與領導管理的主管。陳威明表示，在北榮結下的師生情誼，正是我們國際醫學教育最珍貴的資產。

除了來進修的外籍學員，北榮也邀請享譽國際的知名學者，如諾貝爾獎得主Jean-Marie Lehn等來院交流分享。陳威明表示，北榮2024年啟用由潤泰集團前總裁尹衍樑捐建的新醫護宿舍大樓，內有超過千個床位及專為國內外訪問學人設計的9戶宿舍，落實對人才的重視，實踐尹衍樑培養醫療人才的善心理念。

陳威明表示，「從1200個醫護住宿床位，到9戶學人宿舍，背後其實都是同一份心意，希望每一位來到北榮的人都感受到被歡迎、被重視，也願意把北榮當成另一個家。」

北榮與國際各大醫學中心發展深度院際合作，近年陸續與美國梅約醫學中心（Mayo Clinic）、紐約大學朗格尼醫學中心（NYU Langone Health）、日本近畿大學及韓國首爾大學醫院簽署合作備忘錄，共同推動重粒子治療、癌症醫療、臨床研究與人才培育。

北榮年重粒子癌症治療中心自2023年啟用，已治療超過800名患者，其中10%為國際病人，彰顯台灣國際醫療服務實力，陳威明說，「教育讓我們認識彼此，研究讓我們共同探索，而臨床合作讓這份信任最終回到病人的照護需要。」

北榮在智慧醫療與永續發展的創新也備受國際肯定，醫院自主開發「重大傷病病歷智慧送審系統」與「醫析 MediPrisma」在今年4月獲臺灣SMART 50智慧醫療應用獎項。北榮自2024年起，連續三年獲選美國「Newsweek」評選為全球最佳醫院250強，今年8月被評選為「2026 World's Greenest Hospitals（全球最佳綠色醫院）」，展現台灣醫療邁向永續發展的國際競爭力。

台北榮總今天舉辦「國際交流日」活動，邀請來自美國、英國、德國、荷蘭、新加坡等多國在院進修學員，以及一級主管共同交流。圖／台北榮總提供